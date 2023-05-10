Эксклюзив 10 мая 2023, 14:32 Извращенное фэнтези. Украина пытается предать забвению подвиг советского народа Политолог Колчин: Украина хочет показать нацистских преступников в хорошем свете Участники марша националистов во Львове, 2018 год / РИА «Новости»

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Украинские власти ведут масштабную пропаганду по продвижению нацистских преступников, пытаясь выставить их в роли борцов за демократию. Любые воспоминания о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны предают забвению, а на их место выдвигают людей, на руках которых кровь тысяч невинных. Уничтожить угрозу неонацизма можно только после ликвидации нынешнего политического строя на Украине, заявил «360» политолог Петр Колчин.

Далее — прямая речь.

Киевские элиты десятилетиями пытаются планомерно переписывать историю Великой Отечественной войны в свою пользу. Они это делают для оправдания идеологии милитаризма, неонацизма и шовинизма.

Все информационные силы Киев кинул на реабилитацию нацистских преступников и бандеровцев, ответственных за убийство тысяч мирных людей. Их смерти были продиктованы только идеологией исключительности и неонацизма.

Ради этого началась полномасштабная кампания в сфере культуры. Они создают произведения, в которых бандеровцы представлены в положительном свете, что максимально разнится с историей. Это извращенное фэнтези.

Участница марша, приуроченного к 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, в Киеве, 2021 год / РИА «Новости»

Больная фантазия

На Украине продвигают идеи, что Бандера и его убийцы выступали за демократические ценности. Это ложь и больная фантазия Киева. Подобные истории украинская сторона пытается распространять и заместить ими подвиг и героизм советского народа, которые и сами жители Украины демонстрировали в Великой Отечественной.

Забывают всех героев, которые спасали женщин и детей, отстаивали свободу и независимость. Память о них вычеркивают, любые воспоминания искажают, представляя героями Бандеру и Шухевича.

Ликвидировать преступный режим

Перенос праздника Дня Победы на Украине — тоже часть реабилитации неонацизма. Какое современное государство может принять идеи превосходства одного народа над другими? Это варварство и террористическая идеология.

Идеология ненависти ведет Киев к фактическому уничтожению всех несогласных жителей Украины и граждан России. Угрозу неонацизма возможно уничтожить только с полной ликвидацией этого преступного политического режима.