Мир 05 декабря 2023, 10:46 «Известия» узнали о готовности России к переговорам с Украиной «Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны РИА «Новости»

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Российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной, сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, они могут пройти на территории западной страны, в том числе Венгрии.

О том, что Будапешт готов оказать свои посреднические услуги в переговорах между сторонами, на минувшей неделе заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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В интервью «Известиям» министр напомнил, что еще в феврале 2022 года обсуждал это с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Источник издания указал, что подобные предложения в России не отвергают. Главное при этом, чтобы Украина и Запад проявили заинтересованность и готовность вести конструктивный диалог с РФ.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — подчеркнул собеседник газеты.

Остается ключевой вопрос

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник напомнил, что украинские власти ранее отказались вести переговоры, даже запретив это на законодательном уровне.

Запад тем временем продолжает снабжать ВСУ вооружениями, обеспечивая тем самым затягивание конфликта. О стремлении к переговорному процессу при этом речи не идет.

«Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество — это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры, — подчеркнул Мирошник.

Кто может стать посредником

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, посредниками в переговорном процессе между Россией и Украиной могли бы стать Венгрия и, возможно, Словакия.

«Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии», — добавил он.

Не исключил Безпалько и варианта, при котором посредником могла бы стать ближневосточная страна или постсоветская республика.