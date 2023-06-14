Эксклюзив 14 июня 2023, 18:36 Израильская модель сотрудничества для Украины. Кому это выгодно и какими будут последствия Политолог Солонников: израильская модель выгодна как Украине, так и администрации Байдена Freepik

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США рассматривают возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без присоединения к НАТО: она подразумевает «десятилетние обязательства в области безопасности», сообщили СМИ. Однако такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который утверждает, что только членство в альянсе может гарантировать безопасность его стране. Что это за модель и к чему она может привести, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «360».

Далее — прямая речь.

Эта модель сотрудничества не предполагает обязательств вступать в военный конфликт в случае угрозы государству, но подразумевает поставки оружия и поддержку боеспособности армии. Такая модель у НАТО подписана не только с Израилем — есть целый ряд подобных примеров.

Кому удобна «израильская модель»?

С одной стороны, для Украины это легализует поставки оружия — не нужно отдельно пробивать их через конгресс США или беспокоиться, кто согласует урезание. Помощь будет идти автоматически.

Это удобно и для нынешней администрации Джо Байдена, ведь [сейчас] в случае проигрыша демократов на президентских выборах через полтора года ситуация может измениться. Когда есть такой статус, то администрации будет крайне сложно снизить поддержку Украины.

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Какие преимущества для Украины?

Украина настаивает на том, чтобы было обязательство [со стороны НАТО] по вступлению в вооруженный конфликт на ее территории как гарантия безопасности. В этом основное противоречие.

Но будет больше поставок Киеву и не будет сомнений, что они когда-либо прекратятся. Воевать американские солдаты на Украине не станут, тем не менее военной техники будет больше. Как это скажется на специальной военной операции — могут судить только военные.

РИА «Новости»

Есть ли у Украины шанс попасть в НАТО?

Объективно большинство европейских стран понимают, что США не будут принимать решение о вступлении Украины в НАТО до окончания СВО. Развязывать третью мировую между ядерными державами из-за Украины крупные государства не готовы.