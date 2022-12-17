Эксклюзив 17 декабря 2022, 14:41 Израиль закрывает глаза на украинский национализм из-за контроля США «Голос Мордора»: Израиль не обращает внимания на украинский национализм из-за давления США

Читать 360tv в

Автор Telegam-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал об отношении Израиля к происходящему на Украине. Он рассказал, почему власти этой страны предпочитают не замечать развития украинского национализма. Далее — прямая речь

Отношение Израиля к современной Украине удивляет многих, в том числе и меня. Казалось бы, народ, который испытал на себе все ужасы нацизма, должен с отвращением относиться к Украине, где подобная идеология стала доминирующей. И в Израиле очень много людей, которые относятся к ней именно так. Но, к сожалению, это не касается государственной политики, которая по вопросу Украины очень обтекаемая и аккуратная.

Реклама

Более того — в информационное пространство даже просачивались слухи, что Израиль поставляет Украине какие-то виды вооружений. Не напрямую, через третьи страны, но сути это не меняет. И очень интересно, как бы израильтяне отнеслись, увидев свастику или балкенкройц на каком-нибудь броневичке своего производства, стоящего на вооружении у ВСУ?

Реклама

Но все-таки в израильской прессе иногда появляются материалы, которые явно могут взбудоражить общество и власти. Вот, к примеру, статья в Times Of Israel, в которой говорится, что лидеры еврейской общины Херсона могут оказаться в украинской тюрьме, причем на очень солидные сроки, якобы за сотрудничество с российскими властями. Один из них — раввин местной синагоги Йосеф Ицхак Вольф. Украинские власти обвиняют его в том, что он пускал в синагогу российских солдат помолиться. Йосеф Вольф был вынужден тайно уехать с Украины в Германию.

Другой херсонский еврей, владелец ночного клуба Илья Карамаликов, сейчас обвиняется в госизмене за то, что отдал попавшего к нему российского пилота не украинцам, а русским.

Кроме того, еврейскую общину обвиняют в том, что она активно участвовала в доставке и раздаче гуманитарной помощи.

Конечно, единичные публикации в израильской прессе вряд ли смогут изменить отношение властей страны к Украине, тем более что эти власти порой закрывают глаза даже на явные проявления антисемитизма, как говорится, капля камень точит. Есть лишь одна проблема — Израиль находится под очень пристальным вниманием и контролем США, и, видимо, это тоже одна из причин, по которой там не особо замечают украинский неонацизм.