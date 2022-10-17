Израиль решил вступиться за Украину: к чему это приведет | 360°

Мир 17 октября 2022, 20:09 (обновлено: 17 октября 2022, 22:17) Израиль забыл о прошлом. Страна готова вступиться за Украину вопреки национализму Политик Клинцевич: попытка Израиля вступиться за Украину обречена на провал РИА «Новости»

Читать 360tv в

Израильский министр Нахман Шай предложил стране присоединиться к оказанию военной помощи Украине. Такую мысль он выразил в ответ на сообщения о том, что Иран делает то же самое по отношению к России. Заявление Шая, по мнению политологов, — попытка найти повод вступиться за киевский режим и поучаствовать в крупной геополитической игре.

Реклама

«Время Украины»

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что его страна должна начать оказывать военную помощь Украине. Свое мнение он аргументировал тем, что Иран якобы поставляет ракеты России.

«Утром стало известно, что Иран поставляет баллистические ракеты России. Нет сомнений в том, какую позицию должен занимать Израиль в этом конфликте. Настало время для Украины получить помощь, как это делают США и НАТО», — написал глава ведомства у себя в Twitter.

С начала российской спецоперации на Украине власти Израиля поставляют официальному Киеву исключительно гуманитарную помощь. Кроме того, режим Владимира Зеленского получает ограниченные средства индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

Крах глобализации и подъем Китая

Сейчас Москва рушит довольно непростые процессы глобализации, определенную роль в них играют руководители других стран. Однако их влияние крайне слабо, отметил бывший первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального собрания Франц Клинцевич в беседе с «360». В этих процессах функционируют иные механизмы, заметил политик.

Они понимают, что, устроив бардак с Россией, серьезно поднимут Китай. Россию не победить в том виде, который есть сейчас, а КНР серьезно поднимется. Франц Клинцевич Политик.

В сложившейся ситуации американцы, по мнению Клинцевича, «нагнут всех», включая Израиль. Даже несмотря на его неплохие взаимоотношения с НАТО.

«Все будут помогать Украине сдержать Россию и завершить решение, принятое в истеблишменте США по ее уничтожению», — добавил собеседник «360».

Железный купол Израиля

Невзирая на размеры и численность населения, сегодня Израиль уверенно держит одно из ведущих мест в мире во многих секторах экономики, в том числе вооружения. В связи с этим многие страны, к примеру Украина, просят у них тактическую систему противоракетной обороны «Железный купол», рассказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Они (страны. — Прим. ред.) очень высокого мнения о его эффективности, даже президент Украины Владимир Зеленский просил его», — отметил он.

Мобильная версия системы «Железный купол» Источник: arms-expo.ru

Помимо системы ПРО, у Израиля есть довольно качественные противокорабельные ракеты, а также ракеты «поверхность — воздух» и «поверхность — поверхность». В целом эта страна обладает рядом высокотехнологичных систем.

«Есть что закупить. Главное — по какой цене», — подчеркнул эксперт.

Гаранты суверенитета

О том, что Тегеран, вероятно, поставляет вооружение Москве, давно идет публичная дискуссия, напомнил Кошкин. В плане вооружения Иран продвинулся довольно далеко по отношению к России, хотя находится под санкциями более продолжительное время.

Постоянно идет информация, что Иран поставляет России оружие. Насколько это отвечает действительности, трудно сказать, так как подтверждения этому нет, равно как и обратной информации. Оставим все на совести тех, кто это говорит Андрей Кошкин Политолог.

Россия, по его словам, осознает тот факт, что сегодня Иран — одна из ведущих сил на Ближнем Востоке. Кроме того, именно она вместе с Турцией и Ираном выступила в качестве гаранта целостности и суверенитета Сирии, добавил политолог.

Сам факт того, что Израиль готов поддерживать Украину, на территории которой давно распространяются националистические настроения, Кошкин назвал безнравственным.

РИА «Новости»

«Просто сердце сжимается. Исходя из современных реалий, Израиль ищет причину, чтобы обосновать помощь. Эта страна — правая рука США на Ближнем Востоке», — подчеркнул собеседник «360».

Геополитические векторы и противостояние

Штаты осознают тот факт, что не выживут в регионе без помощи Израиля, считает Кошкин. При этом Вашингтон всеми силами пытается распространить на эту страну свое влияние.

Говорят: «Если вы хотите выживать за счет нас, вы должны слушаться нас во всех отношениях». И вот все они сейчас — это помощь Украине Андрей Кошкин Политолог.

Значит, израильская сторона просто искала причину, по которой может вступиться за режим Зеленского, заметил Кошкин. Там руководствуются логикой «раз Иран поддерживает Россию, а мы против него, то теперь мы будем помогать Украине против России».

«Так в мире сегодня выстраивается соотношение сил и политические векторы», — добавил политолог.

Кошкин объяснил, что в случае с полем «США — Израиль» этот вектор направлен в сторону Украины. Свое решение эти страны-партнеры обосновывают тем, что Москва и Тегеран создают, в свою очередь, собственное силовое поле. Оно направлено против Киева.

«Вот так с геополитической точки объясняются точки конфигурации в отношении Украины», — подытожил эксперт.