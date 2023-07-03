Эксклюзив 03 июля 2023, 12:18 Израиль устроил контртеррористическую операцию в Палестине. Но его главный враг — не боевики Политолог Михайлов: Израиль устроил операцию в городе Дженин, чтобы предотвратить атаки РИА «Новости»

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Израиль из опасений атак на свою территорию устроил контртеррористическую операцию в Палестине. Однако серьезный удар по стране нанесут не боевики, а регулярные армии арабских стран, заявил «360» военный эксперт Евгений Михайлов.

Операция или нападение

Израильские военные решили провести масштабную контртеррористическую операцию в городе Дженин на западном берегу реки Иордан. Однако об этом заявили, по словам Михайлова, израильские источники. Арабы же назвали операцию очередной террористической атакой со стороны Израиля по простым мирным жителям с целью запугивания и недопущения в будущем каких-либо нападений.

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«Существует несколько версий происходящего, но совершенно очевидно, что Израиль никогда не предупреждает о своих действиях. Что считает нужным, то и делает, и это раздражает очень многих политиков арабского мира. Палестина является раздражающим фактором, который может привести к большой войне некоторых арабских стран с Израилем», — сказал он.

Есть мнение, по словам специалиста, что арабы, придерживающиеся шиитского вероисповедания, выжидают проведения выборов в США. Евгений Михайлов сказал, что по этой теории именно после голосования они примут решение по эскалации боевых действий с Израилем.

Истинные причины КТО

«Основной шиитский центр — это Иран, у него есть союзники. Обстановка сейчас настолько напряженная, что сложно сказать, кто виноват в обострении. В очередной раз Израиль доложит об уничтожении неких боевиков, склада, но истинных причин никто не узнает», — заявил военный эксперт.

Он допустил, что Израиль действительно опасается атак по своим объектам. Но если удары и нанесут, то не стороны боевиков, хотя они это тоже делали, а других стран.

«Если говорить о серьезном ущербе, то это уже будут регулярные удары боевых частей тех стран арабского мира, которые настроены против Израиля. Именно этой ситуации нельзя допустить», — заявил Михайлов.

Армия обороны Израиля 2 июля объявила о начале масштабной контртеррористической операции в окрестностях Дженина и лагере беженцев. Цель военных — захватить штаб боевиков, которые готовили террористические атаки по инфраструктурным объектам самого Израиля, и уничтожить склад оружия.