Мир 22 ноября 2023, 19:30 Пауза в ближневосточном конфликте. Израиль сдался под натиском США Востоковед Тарасов: правительство Нетаньяху ожидает отставка Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ближневосточный конфликт может замереть на четыре дня. Хрупкое перемирие используют для спасения заложников и освобождения заключенных. Похоже, в недалеком будущем сектор Газа наконец станет законной частью Палестины, а нынешнее правительство Израиля отправят на пенсию.

Израильские заложники вернутся домой

ХАМАС и Израиль при поддержке стран-посредниц наконец смогли договориться о перемирии для обмена заложниками. Боевики пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных израильтян. Чтобы их найти, потребуется время — четыре дня, — во время которого стороны не будут атаковать друг друга.

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«Перемирие в секторе Газа начнется в четверг, в 10:00», — сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на члена политбюро движения ХАМАС Абу Марзука.

Палестинцы пообещали отпустить 50 женщин и детей, за что израильтяне должны будут выпустить на свободу полторы сотни палестинских заключенных и разрешить доставку топлива в Газу. Ранее Израиль отказался идти на сделку по освобождению заложников по формуле «50 на 50».

Россия приветствовала достижение соглашения между сторонами палестино-израильского конфликта. Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что российские дипломаты с самого начала предлагали решать все мирным путем, за столом переговоров.

Chen Junqing/XinHua / Global Look Press

США настояли на перемирии

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» пояснил: любые переговоры с ХАМАС для Израиля — свидетельство слабости. Недаром его нынешняя власть во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху всячески доказывает, что успех нападения палестинцев 7 октября был случайностью.

Больше всего они боялись, что общественное мнение воспримет согласие на временное перемирие как неготовность к войне. На заседании правительства, где обсуждался этот вопрос, три министра выступили против, а один из них даже заявил, что в сектор Газа надо посылать не гуманитарную помощь, а бомбы и ракеты. Юрий Светов

Войной в секторе Газа правит картинка в СМИ, подчеркнул политолог. Кадры, которые идут оттуда — убитые дети, разрушены больницы, люди, оплакивающие своих близких, похороны в ямах от бомб — сильно действуют на мировое сообщество.

«Большую роль в перемирии явно сыграли США: они серьезно нажали на Израиль. Учитывая, что в 2024 году там выборы президента и части конгрессменов, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы этой картинки не было. Плюс среди заложников есть американцы», — напомнил Светов.

Он уточнил, что США уже договорились: среди полусотни заложников, которых выдадут палестинцы, обязательно будут трое американцев. Также Вашингтон добился, чтобы соглашение о перемирии составили при участии Катара и Египта, который граничит с сектором Газа.

Важно, чтобы перемирие состоялось, а не осталось только словами. Ведь желающих его сорвать достаточно и с той, и с другой стороны. Юрий Светов

По мнению Светова, обмен нельзя называть неравноценным — это вообще неприемлемая категория, когда речь идет об освобождении людей, которых в любой момент могут убить как заложников или которые могут погибнуть под случайным огнем. В то время те, кто сидит в израильских тюрьмах, не к смертной казни приговорены.

Израилю уже приходилось менять одного человека на тысячу, напомнил политолог. Летом 2006 года палестинцы подбили танк и захватили в плен капрала Гилада Шалита. Израильские власти торговались пять долгих лет, пока, наконец, осенью 2011 года не Шалит вернулся домой, а на свободу вышли 1027 заключенных.

Гилад Шалит после плена приветствует премьер-министра Биньямина Нетаньяху, 2011 год / Викимедиа

Нетаньяху готовят отставку

Историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал, что история войн Израиля с палестинцами и соседними государствами насыщена подвигами с позиции силы. Сейчас израильтяне рассчитывают, что диалог будет строиться на таких же условиях.

Полтора месяца идут бои. Сектор Газа практически весь разрушен, ХАМАС продолжает сопротивление, сохраняя свой политический потенциал. И сам факт, что они вынудили Израиль, пусть и под давлением Запада, начать переговоры о заложниках при посредничестве Катара и Египта, говорит о контакте с частью политического руководства боевиков. Станислав Тарасов

ХАМАС не получится уничтожить, и в будущем он сохранит свое политическое влияние, заверил востоковед. Американцы, которые давят на Израиль, уже заявили, что Газа никогда не будет под его контролем. Они предложили создать Арабскую коалицию для управления спорной территорией и взять за нее ответственность.

Сектор Газа, ноябрь, 2023 год / Global Look Press

«В будущем это будет единое государственное образование, Газа войдет в состав палестинского государства. То есть здесь образуется такой небольшой зазор, в который начинают пытаться вводить так называемую большую дипломатию», — сказал Тарасов.

Создан комитет арабских стран, его представители во главе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом аль Саудом посетили Россию и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Начинает формироваться так называемая пропалестинская коалиция нового типа без инициативы Соединенных Штатов. Она имеет все шансы активизировать свое присутствие в этом регионе и добиваться выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1967 года — передачи сектора Газа под контроль Палестины. Все к этому идет. Станислав Тарасов

Остается вопрос: что дальше? Судя по многим признакам, правительство Нетаньяху отправят в отставку и создадут какие-то новые администрации в Израиле и секторе Газа, которые будут между собой договариваться сначала на двусторонней, а потом и на многосторонней политической основе, заключил востоковед.