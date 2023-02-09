Эксклюзив 09 февраля 2023, 15:25 Изобличающие статьи о диверсиях на «Северных потоках» не вызовут резонанса на Западе Политолог Маркелов: подрыв «Северных потоков» могли устроить только США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден отреагировал на расследование американского журналиста Сеймара Херша, который в подробностях расписал, кем, когда и как был организован подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Он обвинил в диверсиях США. После этого Сноуден предложил вспомнить о других секретных операциях, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал. Действительно ли это так важно — ворошить прошлое, получится ли из этих изобличений большой резонанс, «360» рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Далее - прямая речь

Власти США знают, как обрабатывать информационные поводы

Понятно, что и Сноудена, будь-то этого журналиста Херша и бывших офицеров США, которые комментируют украинскую историю — всех прессуют. Мнения, противоречащие американскому лидеру Джо Байдену и его команде, тут же обнуляются. Искусством маргинализировать альтернативные мнения, сузить аудиторию американские медиаспециалисты владеют в совершенстве. Там есть порядка 150-170 государственных и частных центров, которые занимаются инфообработкой каких-то объективных событий, в данном случае — взрывов на «Северных потоках». Вот что мы имеем сегодня. Это норма для такой страны, как США, где все превращают в теорию заговора. Причем инфопропагандоны, разведслужбы зарабатывают на этом огромные деньги. Поэтому Сноудену и остальным оппозиционерам поступают угрозы.

Первые интересанты в подрыве трубопроводов — США

Конечно же, США — первые интересанты, которые могли бы потянуть производство такой операции, как взрыв «Северных потоков». На это способны только они. Даже британские, даже эти полу испуганные разведки северной Европы, ФРГ не полезут в такое дело, потому что боятся резонанса. А американцы отмажутся всегда. Сейчас по степени резонанса по этим диверсиям в западном мире — полное игнорирование. Лишь легкие эпизоды на пятых полосах в интернет-изданиях. Все это лишний раз доказывает, что это выгодно организатору, цель которого убрать подобные темы, новости с информационной повестки.