Мир 16 марта 2023, 17:48 Изгнание монахов из Киево-Печерской лавры назвали тотальной зачисткой Захарова назвала недопустимым отсутствие реакции ООН на ситуацию в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Молчание и отсутствие реакции Секретариата ООН по ситуации с изгнанием монахов с территории Киево-Печерской лавры недопустимо. С таким заявлением во время брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, напомнила она, дважды заявил, что не располагает информацией о происходящем с монахами в Киево-Печерской лавре.

Реклама

«Не думаю, что в Секретариат ООН в Нью-Йорке не доходит сигнал интернета, что там нет связи, не работают компьютеры, отключены телефоны и телевизоры», — заметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что отсутствие реакции ООН выглядит особенно странно, когда несколько дней назад генеральный секретарь Антониу Гутерриш посещал Киев с визитом. При этом его пресс-секретарь не располагает информацией о том, что происходит в украинской столице.

Захарова заявила, что власти Украины начали проведение в стране тотальной зачистки, которая за последние дни достигла апогея. Она не исключила, что руководство страны может пойти на применение силы для разгона монастыря.

«Мы решительно осуждаем действия киевского режима в отношении Киево-Печерской лавры, которые грубо нарушают права и дискриминируют миллионы православных христиан», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что Россия обращается к профильным международным организациям с просьбой оказать давление на власти Украины, чтобы остановить гонения на Украинскую православную церковь.

Гонения на УПЦ

В начале этого года после проведенных сотрудниками СБУ обысков в Киево-Печерской лавре монахам запретили проводить богослужения в Успенском и Трапезном соборах, куда пустили священников раскольнической Православной церкви Украины.

В конце прошлой недели администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» объявила о расторжении договора аренды на помещения монастыря, а также использования всей нижней части территории, где находится резиденция предстоятеля церкви, митрополита Киевского Онуфрия.

Курирующее работу заповедника министерство культуры Украины уточнило, что священнослужители должны освободить помещения и покинуть территорию лавры до 29 марта.

Представители Украинской православной церкви назвали действия властей незаконными, а монахи подчеркнули, что добровольно уходить не намерены.