Эксклюзив 10 марта 2024, 15:50 «Скотская покорность». Из украинцев вытравили все человеческое, но спасти их можно Блогер «Голос Мордора»: украинцы лишились воли после евромайдана Unsplash

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Современные украинцы стали безвольными и жестокими. Даже в семьях стало нормой доносить друг на друга, из жителей словно вытравили все человеческое. Евромайдан стал революцией окончательного оскотинивания, но народ еще можно спасти. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Современная Украина во всей красе

Вы же наверняка видели ролик, в котором где-то недалеко от границы с Румынией украинские военкомы, которых не больше пяти-шести, выволакивают из микроавтобуса три десятка «уклонистов», решивших убежать от переработки в фарш на мясокомбинате Зеленского. И, наверняка, обратили внимание, как ведут себя военкомы и те, которых поймали.

Три десятка здоровых мужиков не то что не сопротивляются, а проявляют настоящую скотскую покорность, в то время как пять упырей лупят их кулаками и ногами и матерят, как только могут. В итоге все эти мужики оказались рядком уложенными на обочине. И никто из них даже не попытался сопротивляться, защитить свое достоинство или просто убежать. И вот это видео — современная Украина в миниатюре.

РИА «Новости»

Абсолютная покорность и безвольность

По большому счету, большая, подавляющая часть населения Украины находится именно в таком положении, как те три десятка мужиков. Идеал фашистского государства — абсолютная покорность и безвольность населения, которое может выразить свой протест лишь попытавшись убежать, либо спрятавшись в вонючих схронах, где военкомы их не могут найти.

Но самое страшное то, что народ на большей части Украины еще каких-то три десятка лет назад ничем отличался от тех, кто живет в России. Мы на самом деле были одним народом с одинаковой ментальностью, взглядами, привычками и традициями. Конечно, были и аномалии, но они лишь подчеркивали правило. Я сейчас не говорю о том, что западнее Житомира, там всегда была своя атмосфера, хотя и там в достаточном количестве, пусть и не в большинстве, жили обычные русские люди.

РИА «Новости»

Кошмарный эксперимент

Русские — не в каком-то метафизическом смысле. Просто русские — такие же, как где-то под Рязанью, в Ярославле или Перми. В принципе, тут даже доказывать ничего не надо, потому что это очевидно — русские фамилии, русский язык, у большинства родственники, вплоть до родных братьев и сестер, которые жили в России. Да, какие-то региональные особенности были, но они есть и в России. Ведь жители Ростова-на-Дону все равно чем-то отличаются от жителей Новосибирска, а уральцы — от дальневосточников. Но все это мелочи, потому все это огромный русский народ, и пермяк, приехавший во Владивосток, чувствует себя там так же комфортно, как и дома.

И вот над огромной частью русского народа был проведен кошмарный психологический эксперимент, который вполне можно сравнить с живодерством доктора Йозефа Менгеле. Была задача вытравить из жителей Украины все русское, но заодно вытравили и все человеческое. Достоинство — в первую очередь, элементарную эмпатию — во вторую.

РИА «Новости»

Революция оскотинивания

Ведь не секрет, что творится внутри украинских семей, где нормальным считается даже стучать друг на друга. Я уж не говорю об отношениях между соседями, когда сосед соседа из личной неприязни вполне может сдать просто в СБУ или тем же военкомам. Даже не думая, что завтра он сам может оказаться в таком же положении.

Тот, кто в 2014 году назвал майдан «революцией достоинства», обладал очень хорошим чувство юмора, только вот юмор этот черный. Потому на самом деле это была революция окончательного оскотинивания.

РИА «Новости»

И вопрос в том, когда в людях снова начнет просыпаться человеческое. Это возможно, потому что там, куда уже вернулась Россия, этот процесс идет. Люди просыпаются от информационного ментального морока, сбрасывают с себя всю грязь, в которой их вываляли, и снова становятся людьми. Так что мы не потеряли этот народ. Но предстоит огромная и очень тяжелая работа. И тут важно помнить одно — русские своих не бросают.