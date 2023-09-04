Мир 04 сентября 2023, 18:44 Из пустыни в болото. Американский фестиваль Burning Man обернулся западней для тысяч человек Участники американского фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Американцы ежегодно проводят фестиваль Burning Man, на котором в пустыне «строят общество, похожее на утопию». Обычно обходится без «катаклизмов», но в этом году участников мероприятия накрыл нескончаемый ливень. В итоге Burning Man, что в переводе означает «горящий человек», превратился в Sinking Man («тонущий человек»).

Грязевой капкан

Природные аномалии, например пожары на Гавайях или аномальная жара, не оставляют в покое жителей США. На этот раз американцы и гости из других стран стали свидетелями бесконечного ливня.

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Все бы ничего, если бы он шел в городе, в лесу или на побережье. Но природа решила пошутить над участниками фестиваля в пустыне штата Невада. Месячная норма осадков превысила нормальный показатель в два-три раза за день.

Фото: скриншот из видео с официального аккаунта KTVU Fox 2 San Francisco / YouTube

Примерно 70 тысяч людей, приехавших на Burning Man и заплативших как минимум несколько сотен долларов, оказались в ловушке, сообщил телеканал CNN.

Из-за проливных дождей на территории образовалась густая грязь — где по щиколотку, а где и по колено. Она прилипает к обуви, шинам велосипедов и автомобилей.

Соцсети

Дороги размыло, выбраться из пустыни стало невозможно. В итоге власти штата запретили въезд и выезд с территории фестиваля. Тем, кто там находится, сказали «запастись едой, водой и топливом, а также укрыться в теплом месте и познакомиться с соседями» по несчастью.

Помимо дневного ливня, люди пережили ночные холода — температура была около +10.

Символ фестиваля Burning Man, 2015 год. / РИА «Новости»

На момент 3 сентября дороги так и не открыли, поскольку они «слишком мокрые и грязные». Более того, Неваду в ближайшие дни ожидает очередная серия проливных дождей, сильного ветра и похолодания.

Некоторые машины, в основном внедорожники на больших колесах, велосипедисты и люди на своих двоих смогли все-таки пробраться через вязкую грязь и покинуть территорию Burning Man. Других водителей ждала участь похуже — автомобили буквально утонули в грязи.

Смертельный случай

В пятницу, 31 августа, сотрудники службы спасения Burning Man прибыли на вызов 40-летнего мужчины. Однако реанимировать его не смогли, не сообщив при этом никаких подробностей. Органы власти подтвердили смертельный случай на фестивале, но организаторы на официальном сайте заверили, что он «никак не связан с погодными условиями».

Правоохранительные органы начали расследовать дело. По предварительным данным, мужчина умер при невыясненных обстоятельствах.

Фото: скриншот из видео с официального аккаунта Global News. / YouTube

Антиутопия посреди пустыни

Десятки тысяч людей, называющих себя «сжигателями», отправляются в Неваду на девять дней, чтобы создать своего рода утопию. Люди строят целый город — Блэк-Рок-Сити: возводят лагеря, заранее придумывают костюмы, создают медицинский центр, аэропорт, художественные инсталляции и площадки для выступлений.

Место под фестиваль выбрали неслучайно — в пустынной местности обычно сухо и жарко. Единственные подарки, которые преподносила природа в прошлые годы, — сильные ветра и, как следствие, песчаные бури. Однако такая непогода позволяла тем, кто хочет, без проблем покинуть лагерь.

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По словам организаторов, Burning Man — «самовыражение и отказ от корпоративизма и капитализма». Если участники фестиваля хотят что-либо купить — сувениры или продукты, — они не используют деньги. Вместо этого они берут товар взаймы или обменивают на что-то другое.

Люди создают «мимолетное, самоподдерживающееся сообщество, которое (теоретически) не оставляет после себя ни следов, ни мусора». Но, где есть утопия, есть и реальность.

Помимо веселья и музыки, на Burning Man не обходится без употребления наркотиков, арестов и нападений на сексуальной почве, отмечала газета The USA Today.

Фестиваль Burning Man: почему он так популярен

Несмотря на негативные новости и жуткую погоду, многие участники мероприятия стараются сохранять позитивный настрой. Фестиваль проводят ежегодно, но из-за ограничений во время пандемии его переносили несколько раз. В этом году на Burning Man приехали около 73 тысяч человек. В 2022-м — примерно 60 тысяч.

По сути он напоминает российские «Нашествие» и «КаZантип». Люди живут в палатках и слушают приглашенных музыкальных артистов.

Гости на фестивале «КаZантип-2000», Крым. / Викимедиа Гости рок-фестиваля под открытым небом «Нашествие-2008», который открылся в поселке Эммаус Тверской области. / РИА «Новости» Зрители рок-концерта «Нашествие» на территории фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в бухте Капсель в Судаке, 2019 год. / РИА «Новости» Гости на фестивале «КаZантип-2000», Крым. / Викимедиа Гости рок-фестиваля под открытым небом «Нашествие-2008», который открылся в поселке Эммаус Тверской области. / РИА «Новости»

К слову, рок-фестиваль «Нашествие» в сравнении с американским аналогом — более глобальное событие. Несколько лет назад, в 2016 году, там участвовали свыше 205 тысяч человек.

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«Вишенкой на торте» на таких фестивалях считается сжигание символа мероприятия. На Burning Man каждый год поджигают огромную деревянную скульптуру человека. Отсюда и само название — «Горящий человек».