Эксклюзив 11 августа 2023, 21:29 «Из одной ценовой категории». Поляков будут считать тоннами, когда закончатся «дешевые» украинцы Блогер «Голос Мордора»: поляки в прайс-листе Дуды стоят ненамного выше украинцев YouTube

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Президент Польши Анджей Дуда в своей речи установил «стоимость» жизни украинских солдат, которые гибнут на поле боя. По его мнению, их цена значительно ниже американских военных, которым придется вступить в бой, если сейчас не удастся остановить «российский империализм». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» пояснил, что поляков и других европейских солдат ждет та же участь, ведь их жизни ненамного дороже украинской.

Далее — прямая речь.

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Фиксированная цена за тонну украинцев

Пан Анджей Дуда нечаянно произнес вслух то, о чем на Западе все думают, но не говорят вслух. Пан Анджей открыто и честно сказал: «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

Возможно, у пана Дуды имеется некий прайс-лист на солдат, выданный ему лично президентом США Джо Байденом. И в этом прайс-листе высшую строчку занимают американские солдаты. Цена фиксированная, не биржевая.

В самом низу списка, с минимальной, я бы даже сказал смешной, ценой, находятся те, кто прямо сейчас пытается «дешево остановить российский империализм» — украинские солдаты. Цена настолько низкая, что, в отличие от американских солдат, она назначается не поштучно, а сразу за десяток. Или даже за сотню. А может, и вообще их тоннами считают, на что очень похоже.

«Дешевые» солдаты скоро закончатся

Пан Дуда не украинец. У него ранг повыше — он польский ясновельможный шляхтич, из тех, для кого украинцы всегда были быдлом и холопами. Но неприятные новости есть и для него, и для его народа.

Дело в том, что поляки в этом прайс-листе стоят ненамного выше украинцев. Немного дороже, но в общем-то, из одной ценовой категории.

Причем там не только поляки. Там еще представители Прибалтики, и то, что их мало, вовсе не добавляет им цены. Там еще румыны, болгары и прочие неоевропейцы, которые пока что живут спокойно, потому что есть более дешевый вариант борьбы с «российским империализмом». Но проблема в том, что этот вариант конечен.

А вот когда закончатся те, которых считают тоннами, за остановку пресловутого «российского империализма» придется платить немного дороже. Поляками, прибалтами, румынами. Впрочем, может быть их тогда уже тоже будут считать в тоннах, для удобства.

Придет время «лакшери» солдат

А потом придет время немцев. О, это уже другая ценовая категория! Практически «лакшери». Туда же — французы, финны, итальянцы. Американцы готовы будут заплатить за остановку «российского империализма» любое количество европейцев. Разных ценовых категорий.

Потому что это все равно будет гораздо дешевле, чем использовать американских солдат, элитный товар. Но может дойти очередь и до них. Потому что те, кто все это устроил, в любом случае не будут умирать на поле боя.

Только пан Дуда ошибается с целью. Она заключается вовсе не в том, чтобы остановить «российский империализм». Она в том, чтобы США могли и дальше насиловать и грабить весь мир. С помощью своих гауляйтеров, таких, как тот же Дуда и [президент Украины Владимир] Зеленский. И рангом повыше, как [канцлер Германии Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон. Которые готовы жертвовать даже своими народами. По прайс-листу.