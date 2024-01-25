Эксклюзив 25 января 2024, 15:00 (обновлено: 25 января 2024, 16:04) Из артиста — в политики. Зеленский добровольно угодил в ловушку Политсоветник Маркелов: Зеленского ждет еще более тяжелый год Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 46-й день рождения. Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов рассказал «360» о промахах и достижениях украинского лидера и сделал прогноз для него на предстоящий год.

Промахи Зеленского

Зеленский допустил традиционную ошибку молодых политиков, с которой сталкиваются все ему подобные, у кого неожиданно сменилась сфера деятельности. Также сыграл роль молодой возраст.

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«Имеется в виду — из артистов, из юмористов попасть в политическую историю. Безусловно, Зеленский попал в эту ловушку вольно. То есть вольно-невольно ты начинаешь абсолютизировать себя <…>. Говоря простым языком <…> такие вот рождающиеся политики, они в 90% случаев идут по сценарию авторитарного режима», — рассказал Маркелов.

РИА «Новости»

Речь идет не о классическом авторитарном режиме, когда человек занимался политикой всю жизнь, шел по карьерной лестнице, формировал политическую картину мира, ошибался и выбирал, остаться демократом или либералом.

«У Зеленского другой авторитаризм. Именно это его фундаментальная проблема. У неготового к этому человеку сразу огромное количество ответственности и власти, которую он приобрел, будучи избранным президентом. <…> То есть это авторитарный тип руководителя. Это видно по системным проколам», — объяснил эксперт.

Зеленский придумал, что может советовать что-то информационному сопровождению и военным. Он залез в управление социальными процессами, которые не понимает, и стал действовать так, будто он «крутой политик», добавил Маркелов.

Большинству политиков во всем мире, вне зависимости от статуса, предъявляется базовое требование: не сделай хуже.

А Зеленский, к сожалению, здесь сделал хуже. Сергей Маркелов политический советник

Он войдет в историю Украины как президент, который развязал конфликт и довел политическую ситуацию в отношении карательных законов против русскоязычного населения, русского языка и церкви. Сколько угодного можно обвинять Россию, но перед богом Зеленский ответит за свое, а РФ — за свое, подчеркнул политсоветник.

Достижения Зеленского

Несмотря на сложности, украинский лидер держит удар с точки зрения политической психологии и физиологии.

«По факту он находится уже третий-четвертый год в серьезном ежедневном, ежеминутном политическом стрессе. <…> Да, уставший, да, такой-сякой, но он держит удар. Он не свалился. Мы не знаем деталей, но он не свалился. Он всегда изображает бодренького. Он готов носиться, у него много политической энергии, 46 — это хороший, зрелый возраст», — отметил Маркелов.

Официальный сайт президента Украины

Что ждет Зеленского в этом году

Украина — это не та страна, которая может достигнуть каких-то бешеных результатов, даже при поддержке со стороны трети земного шара. В этому году Зеленского ждет более тяжелая ситуация, ему будет еще сложнее.

«Ему будет тяжело. Думаю, что возраст тоже рано или поздно от этих стрессов скажется. Думаю, что будет больше делать ошибок, потому что никуда не деться. В стрессе всегда вольно-невольно ты все равно будешь терять внимание, терять навыки», — объяснил эксперт.

Главная задача, которая стоит перед Зеленским, выбраться из этих ошибок и попытаться минимизировать их. У действующего украинского лидера не очень хорошая политическая судьба, заключил Маркелов.