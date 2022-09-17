Кто такая Джорджа Мелони и станет ли она премьером Италии | 360°

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Viber Темная лошадка итальянской политики. Джорджа Мелони стала лидером предвыборной гонки в парламент Эксперт Маслова объяснила интерес итальянцев к Джордже Мелони новым лицом политики CC BY-SA 3.0 / SelimGecer

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Правоцентристские силы укрепили свои позиции перед парламентскими выборами в Италии. Лидерство в правой коалиции у «Братьев Италии» во главе с Джорджей Мелони. Если она сможет занять кресло премьер-министра, то станет первой в истории страны женщиной в этой должности. Почему итальянцы готовы поддерживать правых и как их возможная победа сможет повлиять на отношения с Россией — в материале «360».

Электоральная апатия

Большинство итальянцев, действительно, готовы проголосовать за правые силы и поддержать Джорджу Мелони, рассказала в беседе с «360» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. Она объяснила это усталостью и электоральной апатией жителей Италии.

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«В нынешних выборах участвуют бывшие премьеры, то есть Энрико Летта, лидер Демократической партии, Маттео Ренце, Джузеппе Конте, Сильвио Берлускони. Итальянцы за всю свою историю парламентскую пробовали голосовать за правых, за левых, за популистов. Но тем не менее страна находится в кризисе и каких-то надежд на улучшение с каждым днем становится все меньше», — пояснила она.

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скриншот / YouTube

На этом фоне Джорджа Мелони с одной стороны выглядит темной лошадкой. Хотя она известна, но еще не занимала государственных постов, поэтому именно с ней связаны надежды на какое-то обновление и даже новый стиль в политике. То есть это надежда на какие-то улучшения, перемены, добавила Маслова.

Плюс, конечно, гендерный фактор, я думаю, тоже играет роль, поскольку итальянцы, будучи в европейской семье, наблюдают за теми же выборами в Соединенном Королевстве, где уже третья женщина становится главой правительства, а в Италии еще ни разу не было премьера женщины. И на это фоне итальянцы, может быть, чувствуют себя не совсем европейцами в этом плане. Елена Маслова доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Агрессивная кампания левых

Эксперт обратила внимание, что сейчас в Италии развернута очень сильная и даже агрессивная электоральная кампания. В первую очередь за этим стоят левые силы, то есть Демократическая партия Италии во главе с Энрико Летта, который намекал на связи правового центра с Россией.

«Поэтому правый центр дистанцируется максимально от России сейчас, в программе, если мы ее откроем, там первой строчкой будет пункт о внешней политике, чего никогда не было до этого у итальянских партий. То есть там сразу четко прописывается, что мы с НАТО, мы с Европейским союзом и мы с Украиной. Это сразу же правоцентристы заявляют на первой странице своей предвыборной программы», — подчеркнула собеседница «360».

РИА «Новости»

Маслова добавила, что говорить о пророссийской направленности правых сил однозначно нельзя, хотя многие считают, что они направлены на диалог с Россией. Особенно с учетом личности того же Берлускони или Маттео Сальвини, который являлся неким посредником для диалога между Италией и Россией.

Но, как отметила специалист, Берлускони периодически говорит о том, что он готов вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине. В этом вопросе нельзя забывать и о том, что Италия является основательницей ЕС и основательницей НАТО.

[НАТО и ЕС] — основные внешнеполитические столпы Италии, она никуда от них не уйдет. Другое дело — насколько широко возможен диалог с Россией с другими центрами силами, с тем же Китаем. Иногда этот диалог сужается, иногда, — наоборот, тогда Италия намного свободнее ведет свою внешнюю политику. Елена Маслова доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Маслова также напомнила, что говоря о выборах в парламент Италии, важно понимать, что сейчас в стране действует смешанный избирательный закон. Если раньше итальянцы, условно, голосовали за коалицию Берлускони и к власти приходил Берлускони, сейчас все иначе. Есть крен в сторону пропорциональности.

Вдобавок на этих выборах нет двух коалиций, есть четыре центра притяжения голосов: это правые, Демпартия вместе с небольшими левыми силами. Особняком стоит Маттео Ренце и Карло Календа со своим третьим полюсом и отдельно движение «Пять звезд».

РИА «Новости»

Эксперт пояснила, что сейчас нельзя сейчас связывать парламентские выборы с выборами премьера. Итальянцы выбирают парламентариев, а они уже должны дать вотум доверия новому правительству. Поэтому кто станет во главе нового правительства — тоже большой вопрос.

По прогнозу эксперта, у правоцентристов есть где-то 48% голосов, а для доверия необходимо больше, поэтому совсем нет гарантий в том, что если большинство голосов соберет правоцентристская коалиция, к власти придет Джорджа Мелони.

«Эти выборы во многом напоминают мне парламентские выборы 1948 года в Италии, когда была борьба с коммунистами, сейчас коммунистов нет, борьба идет уже с правым блоком — с Мелони, Сальвини, Берлускони, которых всячески клеймят. Такая противоречивая кампания у левых сил. Они их во всех грехах готовы обвинить. Плакаты висят по всей стране с таким посылом, что либо вы с Европой, либо с Россией. Но большинство итальянцев действительно с Путиным», — заключила Маслова.

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