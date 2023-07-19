Эксклюзив 19 июля 2023, 02:17 Итальянцы без макарон, а финны без саун. США развалили европейскую экономику и не стали скрывать радость «Голос Мордора» американцы поиздевались над стремительным падением уровня жизни в Европе РИА «Новости»

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ЕС под давлением США загнал сам себя в угол бесконечными санкциями против России. Без дешевого российского сырья рушится флагман европейской экономики — германская промышленность. Падает уровень обеспеченности населения. Как Евросоюз докатился до такой жизни и чему радуются американцы, порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь.

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Издевательская улыбка в адрес ЕС

The Wall Street Journal выдало шикарный аналитический материал по экономическим тенденциям в Европе и в США: аналитики сделали вывод, что европейцы стремительно становятся беднее.

Издание пишет: «Потребительские расходы в Европе находятся в свободном падении. Французы пьют меньше вина. Испанцы скупятся на оливковое масло. Финны ходят в сауну только в ветреную погоду. В Италии проходят кризисные собрания из-за цен на макароны, а в Германии резко упали продажи экологически чистых продуктов».

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Как мне кажется, публиковался этот материал с такой издевательской улыбкой в адрес Евросоюза. Ну, а как иначе, раз все так прекрасно идет по плану? Кого в США волнуют проблемы финнов с их саунами или же критическое подорожание продукта первой необходимости для итальянцев?

Кстати, сами европейские издания тоже подмечают падающий уровень жизни граждан ЕС. Совсем недавно Der Spiegel опубликовал статью, в которой говорится о быстром сокращении в Германии того самого среднего класса, которым страна так гордилась. Все меньше немцев могут позволить себе иметь не только жилье в ипотеку, но и то, без чего Германия с ее автобанами немыслима — приличный автомобиль. Забавно, что Der Spiegel, как и многие другие германские издания, принадлежит хозяевам в США. И в этом материале тоже чувствуются нотки издевательства над немцами.

США довольно потирают ручки

Ну, а как американцам над ними не издеваться? Германская индустрия была очень опасна для США, она тянула за собой практически всю экономику европейского континента и стала жертвой очень простого и понятного плана американских элит по полному обезжириванию ЕС. Всего-то надо было, чтобы у руля страны сначала посидела агент США Ангела Меркель, а затем пришла и вовсе настоящая колониальная администрация в лице Шольца, Хабека, Бербок и Оздемира.

РИА «Новости»

Особенно смешно, что немцев предупреждали, в первую очередь те самые русские, которые теперь считаются врагами Германии. Но немцы не слушали. Может всеобщее помешательство, может что еще, но расплата будет дорогой и не только для одной Германии.

А американцы довольно потирают ручки. Все денежки теперь текут к ним. Цифры колоссальные — отток инвестиций из Германии в 2022 году — почти 120 миллиардов евро, а приток — чуть больше 10. Из Германии бежит промышленность и страшные последствия этого еще не наступили. То, что творится сейчас — даже не цветочки, а бутончики. Все еще впереди.

И вероятность того, что все наладится, тает с каждым днем как дым. Как дым из труб германских заводов. Впрочем… Может быть им так и надо?