Мир 28 февраля 2023, 23:56 Итальянские каникулы Арестовича. Украина приоткрыла границы для бывшего чиновника Украинцы раскритиковали уехавшего в Италию Арестовича через закрытую границу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович отправился в Италию. Действующий в стране закон о запрете выезда за границу чиновников, депутатов и офицеров на время военного положения ему не помешал, хотя политик после ухода с госслужбы сохранил звание подполковника ВСУ. Отъезд экс-спикера киевского режима вызвал бурю возмущения среди украинцев — их за рубеж никто не отпустит.

Выездной офицер

Украинские пользователи социальных сетей поинтересовались, какой документ мог предъявить Арестович пограничникам, чтобы его выпустили из страны.

Реклама

«Почему не на передовую, кишка тонка? Таким патриотам именно там и место. Есть возможность показать свою любовь к Родине», — написал один из комментаторов.

Пользователи предложили бывшему политическому деятелю отправиться вместо Италии в Бахмут (Артемовск), где сейчас идут ожесточенные бои. Тем более что с начала проведения спецоперации на линии соприкосновения Арестович никогда не был, хотя всегда давал обширные комментарии о ситуации на фронте.

Комментаторы начали делать ставки, на какой срок политик задержится в Италии. Сам он говорил, что поездка займет всего четыре дня. Но времени уже прошло больше, а в Киеве Арестовича пока никто не видел. Пользователи отметили, что дни у бывшего советника офиса президента Украины могут перерасти в неделю, а потом и месяцы.

Не обошлось и без шуток: «Земля круглая. Он в Италию с тыла зашел», — написал один из комментаторов.

Гуманитарный визит

Арестович изначально заявлял, что отправляется в Рим с некоей «гуманитарной миссией», но после признался: дескать, приехал в столицу Италии по приглашению объединения переехавших в Европу украинских бизнесменов и лоббистов Ukraine Lobby and Business Club.

В комментариях украинскому телеканалу «Волынь 24» бывший политик объяснил, что Италия не первая и не последняя его поездка за границу. На вопрос о том, как ему удалось обойти запрет на выезд из страны, он отвечать не стал. Не сказал Арестович, и на какую дату купил билет для возвращения на Украину.

«Все, кто пытается словить хайп вокруг моего визита, прекрасно знают, что есть определенные категории людей, которых выпускают за границу. Это журналисты, волонтеры, бизнесмены и даже чиновники. Но в каждом случае нужно предоставить твердые основания для выезда», — заявил Арестович.

Он добавил, что в ходе поездки пообщался с проукраинскими лоббистами в итальянских политических кругах и дал несколько интервью.

Украинское издание Focus отметило, что по закону границы для Арестовича во время действующего военного положения формально не закрыты, так как он является отцом трех детей. Старшей дочери политика Аэлите еще в прошлом году исполнилось 18 лет.