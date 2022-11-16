Эксклюзив 16 ноября 2022, 18:51 Историю с ракетами в Польше раздувают, чтобы начать войну. Есть верный способ ее предотвратить Политолог Станкевич: немедленные переговоры предотвратят столкновение России и НАТО Telegram

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Запад с готовностью обвинил Россию в ударе по Польше, хотя быстро выяснилось, что она тут ни при чем. Подобные инциденты могут спровоцировать прямое столкновение, отметил в беседе с «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Опираясь на опыт истории, он рассказал, как не допустить такого развития событий.

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Далее — прямая речь.

Сейчас во многом воспроизводится обстановка, характерная для Кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда советский и западный блоки балансировали на грани войны. В обстановке предельной взаимной враждебности, когда стороны уже рассматривают вопрос о прямом столкновении, крайне важны инциденты, преднамеренные и непреднамеренные, которые провоцируют решающее столкновение.

То, что произошло в Польше, — классический инцидент. Никто не целился туда, понятно, что это инцидент непреднамеренный.

Надежда на хороший исход

Как реагируют политические лидеры? Самая разумная реакция — немедленное объективное расследование, и оно уже почти проведено. Например, с российской стороны по документам удалось установить, что это упали две ракеты ПВО, выпущенные украинскими войсками.

Доказать сравнительно просто, можно было сделать это и закрыть дело. Но пошла политическая волна, которая пытается использовать инцидент как повод для прямых военных действий. Это абсолютно недопустимо.

Тогда, в 1960-х, был более серьезный инцидент: сбили американский разведывательный самолет, погиб летчик, и «ястребы» требовали от американского президента Джона Кеннеди ударить по Кубе, а дальше была бы мировая ядерная война. Он воздержался от рокового шага, потому что был постоянный канал общения на высшем государственном уровне, были все шансы дипломатически все урегулировать и добиться желаемого результата.

В нашем случае тоже важно, чтобы был постоянно действующий контакт на высшем уровне между Россией и США. Мы видим, что он есть, и это позволяет надеяться, что ни польский, ни возможный другой инцидент (а его, увы, надо ожидать) не приведет к роковым решениям.

Нужен диалог с США

Прямого столкновения России и НАТО на поле боя допускать нельзя, а обеспечить гарантию можно только одним способом: незамедлительно запускать переговорный формат. Он у нас был еще весной, но прервался по инициативе Украины.

Сейчас переговоры нужно возобновлять и пытаться найти формулу хотя бы перемирия, а может быть, и долгосрочного мира. Пока этого не случится, к сожалению, инциденты будут повторяться. Будем надеяться, что ответственная реакция высшего политического руководства сохранится.

Украина пока находится в состоянии милитаристского ража. События трактуют в Киеве как путь к победе, а политической целью называют борьбу до победного конца. Такая ультимативная позиция не создает пространства для дипломатии, но многое зависит от западных союзников Украины, в первую очередь от США.

Не только продолжение военных действий, но и жизнеспособность Украины критически зависит от денег и вооружения Запада. Чуть «прикрутить» эти каналы — и позиция Киева изменится в сторону поиска дипломатической развязки. Это и надо сделать западным союзникам. Доброго жеста ожидать от украинского руководства сейчас не приходится, так что диалог с Соединенными Штатами Америки и некоторыми ключевыми странами Европы должен проходить в первую очередь.