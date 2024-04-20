Эксклюзив 20 апреля 2024, 16:39 «Историю надо знать». Украина допустила свою главную ошибку десятки лет назад Блогер «Голос Мордора»: национализм на Украине начался в советский период Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Самую главную ошибку в отношении Украины власти допустили еще в советский период. Уже тогда насаждение украинства было настолько агрессивным, что берет оторопь. Тема настолько глубока, что если погрузиться в нее, то можно встретить очень уродливых чудовищ. Об этом порассуждал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Историю надо знать. В первую очередь для того, чтобы не повторять своих же собственных ошибок. Например таких, какие были совершены в отношении Украины.

Во имя «светлого» будущего

А одна из самых страшных ошибок была совершена в советский период, когда у власти находились коммунисты-интернационалисты. И этой ошибкой была ставка на «национальное самосознание» украинцев и даже на национализм. Разумеется, во имя светлого коммунистического будущего.

Украина стала государством именно в советский период своей истории. Практически полноценным государством, даже с членством в Организации Объединенных Наций, со своим языком, который уже тогда фактически имел статус государственного. Украине создали культуру, причем зачастую использовав для этого исторических персонажей, которые явно не были сторонниками идеи исторической России.

Украинизация

Вспомните насильственную украинизацию — тут даже нынешние бандеровцы отдыхают. Насаждение украинства было таким агрессивным, что даже Володимир Вятрович и Тарас Креминь выглядят тут маленькими невинными детками. Русскую часть Украины насильственно одели в вышиванки и заставляли говорить на «соловьиной мове». И делали это вовсе не [Евгений] Коновалец с [Дмитрием] Донцовым, не [Степан] Бандера с [Романов] Шухевичем, а наши родненькие коммунисты-интернационалисты. И ведь процесс раскрутили до такой степени, что при [Иосифе] Сталине его удалось только чуть-чуть притормозить.

Да и консультанты были какие хорошие — один Михайло Грушевский чего стоит, главный идеолог политического украинства, вполне себе нормально устроившийся в СССР и продолжавший плодотворно работать.

А еще вы удивитесь тому, что советская разведка вполне успешно поддерживала украинский национализм в Польше. Разумеется, в тех областях, которые потом были освобождены Красной Армией. Многих украинских националистов тогда считали своими союзниками, борцами за свободу против польского панства. А спустя всего несколько лет эти же персонажи жгли деревни, будучи членами карательных отрядов, а потом, практически до конца пятидесятых годов их выковыривали из схронов на Западной Украине.

А знаете, кто первый поднял тему о голодоморе? Нет, вовсе не [Виктор] Ющенко и даже не [Леонид] Кравчук. Член Политбюро ЦК КПСС Владимир Васильевич Щербицкий, пламенный коммунист-ленинец.

Pxhere

Уродливый монстр

Вопрос политического украинства, это во многом вопрос политических элит. А эти элиты в советские времена просто набивались самыми настоящими националистами, политическими украинцами, которым совершенно не стоило никакого труда переобуться, что и произошло в конце восьмидесятых годов.

Тема «советского украинства» очень обширна и глубока. И исследуя ее, можно погрузиться в самые настоящие бездны, полные уродливых чудовищ. Я прекрасно понимаю, что сейчас на меня налетят «красные» и начнут обвинять в антикоммунизме и прочих грехах, но отключите на минутку идеологию и просто изучите вопрос. И у вас волосы встанут дыбом. Мы сейчас боремся с монстром, которого во многом взрастили сами, кормя с ложечки.