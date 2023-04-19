Эксклюзив 19 апреля 2023, 15:13 От персонажей из Папуасии до дедушки Даллеса. История дипломатических отношений России и США в лицах Американист Домрин: первый посол США ждал приема Екатерины II три года и не дождался Freepik

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Российско-американским дипломатическим отношениям в этом году исполнится 90 лет: в ноябре 1933-го народный комиссар иностранных дел Советского Союза Максим Литвинов приехал в Вашингтон, где по итогу переговоров обменялся нотами с президентом Соединенных Штатов Франклином Рузвельтом. После этого были назначены диппредставители от обеих стран. Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин разоблачил исторический миф об установлении первого дипломатического контакта Москвы и Вашингтона и рассказал «360» об очень разных американских послах в Российской империи и СССР, среди которых был, например, дедушка одного из основателей ЦРУ Аллена Даллеса.

Далее — прямая речь.

Екатерина II и непонятный человек из Америки

Некоторые авторы из-за незнания предмета пишут, что дипломатические отношения были установлены между Российской империей и Соединенными Штатами в 1780 году.

Что произошло [на самом деле]? С точки зрения Екатерины II и великой Российской империи какие-то папуасы в Северной Америке в 1780 году, через четыре года после провозглашения независимости от Британской империи, прислали в Петербург непонятного человека.

Звали его Фрэнсис Дейна. [Он прибыл] для того, чтобы вручить верительные грамоты и установить дипломатические отношения между Россией и этой непонятной страной, только что отколовшейся от Британской империи, — как акт признания США.

Фрэнсис Дейна / Викимедиа

Фрэнсис Дейна приехал в Петербург в 1780 году и уехал в 1783-м. Почти три года он просидел там, а Екатерина II его так и не приняла. Не было и обмена верительными грамотами, не было официального акта признания Соединенных Штатов — скорее всего, из-за того, что в тот момент императрица не хотела портить отношения с Британией.

Кстати, есть еще одна очень любопытная деталь. Первой страной, которая признала США после провозглашения независимости, была Франция. И не потому, что французы так любили этих колонистов, которые объявили себя свободными, ничего подобного. [Это случилось] только из-за многовековой вражды между Францией и Великобританией. Просто шпильку очередную [захотелось] вставить Великобритании, признав США.

Екатерина II / Викимедиа

Дедушка Даллеса и первый президент-гомосексуалист

Американских послов в Российской империи было много, они часто менялись. Наиболее интересными, на мой взгляд, были четыре персонажа.

Это, конечно, один из самых первых американских послов в Российской империи — Джон Куинси Адамс. Надо понимать, что тогда было крайне почетным для посла Соединенных Штатов служить в Российской империи — это были такие непонятные персонажи из Папуасии, которых допустили до российского трона, чтобы они служили в Российской империи.

Джон Куинси Адамс перед тем, как он стал шестым президентом Соединенных Штатов, провел пять лет в качестве посла в Российской империи — с 1809 по 1814 год.

Джон Куинси Адамс / Викимедиа

Был еще один посол в Российской империи, который позже стал 15-м президентом США. Звали его Джеймс Бьюкенен.

Недолго он прослужил в качестве посла в Российской империи (1832-1833 годы) и не самым популярным был президентом. Разные слухи до сих пор ходят — естественно, о каждом американском президенте написаны тонны и библиотеки книг. По одной из версий, это был первый гомосексуалист на посту главы США.

Джеймс Бьюкенен / Викимедиа

Джон Фостер (служил в Российской империи в 1880-1881 годах) интересен, наверное, не столько тем, что он был послом в то время в Российской империи (потом он стал, кстати, госсекретарем, то есть по-нашему — министром иностранных дел), сколько тем, что он был дедом Аллена Даллеса. Того самого знаменитого директора ЦРУ.

Джон Фостер / Викимедиа

Еще, конечно, любопытный персонаж, который потом написал мемуары — о том, как он был послом в Российской империи, — Дэвид Фрэнсис. Он был последним американским послом в Российской империи. Пережил и Февральскую революцию, и Октябрьский переворот (или Октябрьскую революцию).

Он был тем самым американским послом, который, как утверждается, предоставил свой служебный автомобиль с американским флагом Александру Керенскому, чтобы тот смог сбежать из Петербурга (естественно, Керенский ни в какое женское белье не переодевался).

Дэвид Фрэнсис / Викимедиа

Правда, в своих мемуарах Дэвид Фрэнсис пишет, что на самом деле сторонники Керенского отняли у него автомобиль и воспользовались флагом США. Но у меня есть большие подозрения, что Фрэнсис лукавит и он действительно предоставил посольский автомобиль, чтобы его никто не останавливал, для Керенского, который бежал из Петрограда.

И где до конца своих дней, до очень преклонного возраста, жил Керенский? Естественно, в Соединенных Штатах.

Резиденция Сатаны, сдерживание и 13 дней без послов

В 1933 году Франклин Делано Рузвельт установил дипломатические отношения с Советским Союзом, через 16 лет после Октябрьской революции.

Первым американским послом стал Уильям Буллит. Для резиденции американского посла советская власть выделила так называемый Спасо-хаус недалеко от Арбата. В качестве одного из приглашенных в Спасо-хаус во время очередного Дня независимости был Михаил Афанасьевич Булгаков. Позже он описал Спасо-хаус как особняк, в котором проходил бал Воланда.

Уильям Буллит был послом три года — с 1933 по 1936-й.

Уильям Буллит / Викимедиа

Очень интересный посол, который меньше года продержался в должности, — Джордж Кеннан. Это было в 1952 году, еще при жизни Сталина.

Именно он стал автором концепции «Контейнмент» по сдерживанию СССР. Многие не понимают, что на самом деле это был мирный план: «контеймент» предлагался вместо того, чтобы пытаться разбомбить Союз — а такие планы были, особенно в тот недолгий период, когда Москва не имела атомной бомбы.

Джордж Кеннан говорил о сдерживании, а не об ударе по СССР, что стало бы самоубийственно для США.

Джордж Кеннан / Викимедиа

Меньше года он продержался, его объявили персоной нон грата. Я его знал, он дожил до преклонных лет — чуть ли не до 100. Очень умный был человек, совершенно не русофоб, в отличие от Макфола или Вики Нудельман (настоящее имя американского дипломата и политика Виктории Нуланд — дочери Шепсла Бера Нудельмана и внучки еврейского иммигранта Мейера Нудельмана, прибывшего из местечка Новоселица, ныне — Черновицкая область Украины. — прим. ред.).

Он был, кстати, одним из тех немногих американцев со значимыми именами, которые выступали против продвижения НАТО на Восток. А это была чуть ли не главная задача у «больших друзей» России — Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт.

Кеннан был против того, чтобы НАТО продвигался на Восток. Он считал, что это будет контрпродуктивно. Так оно и получилось.

Джек Мэтлок / Викимедиа

Джек Мэтлок был послом с 1987 по 1991 год. Сейчас ему уже за 90. Он сообщил Михаилу Горбачеву о том, что готовится переворот в Советском Союзе, то есть предвосхищал ГКЧП. Тут тоже есть некая интрига, загадка: он был послом до 11 августа 1991 года, а попытка переворота произошла 19 августа.

Следующий — Роберт Страусс, стал послом 24 августа 1991-го. Значит, в тот самый период, 13 дней между 11 августа и 24-м американских послов в СССР не было.

В дни ГКЧП не было американских послов. Мне кажется это странным и подозрительным, тут есть пища для размышлений.

Роберт Страусс / Викимедиа

Страусс приехал в Союз 24 августа и стал последним американским послом в СССР. На этом посту он находился до ноября 1992 года, то есть распад страны проходил при нем.