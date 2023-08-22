Мир 22 августа 2023, 17:05 Историческая встреча. На саммите БРИКС всерьез обсудят новую валюту, которая заменит доллар Политолог Подлесный заявил, что БРИКС нужна собственная валюта РИА «Новости»

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Африка принимает XV саммит БРИКС. Нынешняя встреча может стать исторической: участники собираются обсудить создание новой валюты. Возможно, состоится и прием новых участников — попасть в честный международный клуб стремятся все больше государств.

Саммит БРИКС стартовал в ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу с представителями стран-участников БРИКС. Представители Южно-Африканской Республики заявили, что прибудут более 40 глав государств. Саммит продлится с 22 по 24 августа.

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Известно, что заявки на присоединение к БРИКС официально подали 23 страны. Международное объединение уже назвали серьезным конкурентом G7 и более справедливой альтернативой ООН.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите удаленно. Он расскажет участникам встречи о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году. Окончательные договоренности XV саммита зафиксируют в Йоханнесбургской декларации.

Приоритет России — расширение БРИКС

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что главная повестка встречи в ЮАР — выработка общей позиции на создание новой валюты. Ее будут использовать на территории стран-участниц БРИКС, а возможно, и за их пределами.

«Еще один очень важный вопрос, по которому есть серьезные разногласия: увеличивать или не увеличивать количество членов организации? Китай и целый ряд других государств выступают за это решение, Индия и Бразилия — против», — пояснил Подлесный.

Политолог уточнил, что Россия, по крайней мере до сегодняшнего дня, не высказывала свою позицию открыто. Участникам БРИКС предстоит обсуждение этого вопроса, так как им необходимо прийти к единому мнению.

Если говорить об ожиданиях России, то, конечно, это прежде всего создание валюты и наполнение банка БРИКС. Нам также выгодно максимальное расширение состава объединения для того, чтобы через единую валюту расширять свои экспортные и импортные возможности. Геннадий Подлесный

По словам политолога, едва ли стоит ждать, что украинские эмиссары попытаются испортить саммит или начнут переманивать на свою сторону участников. БРИКС — закрытый для них клуб. Недаром, несмотря на все усилия, президент Франции Эмманюэль Макрон так и не получил приглашение на встречу.

«У Макрона много общего с президентом Украины Владимиром Зеленским. Каждый из них стремится быть шоуменом и везде, где только можно, „засвечиваться“. Но в мировой политики действуют именно политики, экономисты, а шоумен — это все-таки из другой области», — сказал Подлесный.