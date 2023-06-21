Эксклюзив 21 июня 2023, 15:01 Запад попробует связать руки России перемирием. Истинная цель — перевооружить Украину Политолог Светов: Запад придумает новые Минские соглашения ради перевооружения Украины Freepik

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Украина никогда не станет частью НАТО, хотя западные страны продолжат кормить ее обещаниям о возможном вступлении в альянс. Чтобы «подсластить пилюлю», речь идет о перевооружении ВСУ по натовскому стандарту, заявил «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Возьмут ли Украину в НАТО?

Появившаяся в СМИ информация о том, что Франция поддержит вступление Украины в НАТО ради остановки вооруженного столкновения с Россией, — это лишь публикация газета, а не официальное заявление.

Здесь выстроена такая сложная конструкция, будто президент Украины Владимир Зеленский — самостоятельная фигура.

На самом деле, принудить Зеленского к диалогу очень просто: один звонок из Вашингтона — и он пойдет на переговоры.

Поэтому я с иронией отношусь к подобным рассуждениям об Украине в НАТО. Президент США Джо Байден четко говорил, что страну не будут принимать в альянс, [пока она не станет соответствовать стандартам]. Об этом заявлял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, получивший от Байдена жесткую команду Украину не принимать.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Перевооружить ВСУ

Сейчас идет другой торг: как подсластить пилюлю Владимиру Зеленскому, чтобы он так громко не рыдал? Главный вопрос, на который нужно обратить внимание, — не вступление Украины в НАТО, а программа ее перевооружения после завершения конфликта.

Что канцлер Германии Олаф Шольц, что Столтенберг говорят о необходимости перевооружить ВСУ и дать стране натовские стандарты. Вот о чем идет речь. Они перемирие могут готовить, но главное то, что будет потом, после него.

Возможно, они хотят сочинить новые Минские соглашения, чтобы дать время Украине на перевооружение.

Евросоюз сейчас принимает решение выделить деньги из Фонда мира на производство боеприпасов и перевод промышленности на военные рельсы. Европа думает о завтрашнем дне и готовится к нему. Там понимают, что Украины в НАТО не будет, и уже готовятся к времени после завершения конфликта.