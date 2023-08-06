Мир 06 августа 2023, 17:23 В нескольких регионах России могут внедрить исламский банкинг. Что это и зачем нужно Специалист в области исламского права Сюкияйнен: исламский банкинг — это форма бизнеса freepik.com

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Эксперимент по внедрению исламского банкинга с 1 сентября запустят в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Закон о введении такого правового режима в регионах подписал президент России Владимир Путин. Опыт будут изучать два года и, если покажет себя успешным, распространят на другие регионы. Исламский банкинг касается исключительно методов ведения бизнеса и не имеет никакой политической подоплеки.

Банкинг по шариату

Исламский банкинг предполагает ведение финансовой деятельности с соблюдением религиозных правил — шариата. Они запрещают ростовщичество, то есть предоставление займов под процент, а также инвестиции в производства алкоголя, табака, свиноводства и игорного бизнеса.

Несмотря на ограничения, исламские банки предоставляют своим клиентам много услуг, некоторые из которых отличаются в лучшую сторону по сравнению с классическими кредитными учреждениями.

В частности, совместное финансирование — мушарака. Инвесторы передают банку деньги для вложения в какое-либо производство или финансирования потенциально прибыльного проекта, из дохода по которому банк получает свою долю. Если проект окажется убыточным, то учреждение также несет потери вместе с другими участниками софинансирования.

Практически по такой же схеме действует аналог депозитного счета мудараба. Клиент передает банку деньги для вложения в разрешенные виды деятельности. В заключенном договоре прописываются доли прибыли клиента и банка. Но в отличие от совместного финансирования потери ложатся на плечи клиента.

РИА «Новости»

Также исламские банки предлагают рассрочки, когда покупатель отдает деньги за товар частями. Такая финансовая операция называется бей⁠-⁠би⁠-⁠силаа.

Клиенты также могут взять ипотеку для покупки жилья. В исламском банке их три вида.

Иджара — аренда с последующим выкупом, когда ставка за съем пересматривается каждый год, но арендатор может выкупить жилье в любой момент.

Мурбаха, когда банк продает купленную квартиру клиенту с получением денег долями по цене чуть выше рынка. Пересмотреть размер наценки можно только с согласия обеих сторон.

Мушарака: когда клиент и банк вместе покупают квартиру, после чего учреждение отдает свою долю недвижимости заемщику в качестве аренды, за которую он постепенно расплачивается.

По криптовалюте в исламском банкинге пока не пришли к единому мнению. В Индонезии виртуальные деньги считают запрещенными, так как у них нет физического воплощения. В Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии запрета нет, но местные инвесторы поддерживают только те криптовалютные стартапы, которые обладают реальными активами.

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Исламские банки в России обсуждали давно

В России этот вопрос обсуждают как минимум 20 лет. Ислам — одна из традиционных религий в стране, а мусульманское сообщество — часть российского. Именно поэтому такой законопроект важен, рассказал «360» специалист в области исламского права Леонид Сюкияйнен.

«Мусульман достаточно много. Они интересуются этими проблемами. Россия активно развивает сотрудничество с мусульманским миром. Это давнишняя традиция, а в последнее время появились дополнительные аргументы и стимулы к активизации этого сотрудничества. <…> Наверное, не нужно объяснять, почему Россия поворачивается в сторону некоторых регионов», — пояснил он.

Также, по словам эксперта, сами мусульманские страны заинтересованы в подобного рода проектах. Очевидно, это дало бы им повод сотрудничать с российской стороной более активно по линии инвестиций и других экономических проектов.

Я сам, помнится, неоднократно был на общественных слушаниях в Госдуме, когда эти вопросы обсуждали. И наконец все эти усилия и обсуждения привели к тому, что есть совершенно конкретная инициатива по проведению такого эксперимента. <…> Если эта практика покажет свою эффективность, подумают о дальнейших шагах. Леонид Сюкияйнен советский и российский правовед

Это одна из альтернативных форм ведения банковского бизнеса и других предпринимательских операций, пояснил он. При этом исламский банкинг и исламские финансовые учреждения существуют не только в мусульманском мире. Например, они давно есть в Великобритании.

«Исламские ценные бумаги, исламские банки есть и в других странах. <…> Знаю, что одно время интерес к этому проявляла Япония. Не знаю, были ли конкретные шаги, но это так. Это одна из форм ведения бизнеса. Почему нет? Если есть такие предложения — не только в традиционных формах, но и в новых для рынка немусульманских стран, — почему бы не посмотреть, какое место они могут найти рядом с традиционными», — заметил Сюкияйнен.

По его словам, скрытых целей или политики в этом решении видеть не надо. Речь идет о бизнесе. Правда, специалист считает, что российское общество не вполне к этому готово. Поэтому народу нужно объяснять, что это такое.