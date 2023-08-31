Официальный представитель российского Министерства иностранных дел, дипломат Мария Захарова рассказала в интервью «360» о провале концепции «молниеносной волны», истинном лице Запада, его целях и планах, зависти к традиционным ценностям России и праве человека на настоящий выбор.

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Запад сбросил маску миротворца

— Всем давно известно, что Киев бьет по Крыму с согласия Запада. Тем не менее недавно это стало официально. Почему такие заявления прозвучали именно сейчас?

— Я думаю, потому что провалилась вся концепция «молниеносной войны», которую готовил Запад. Но Россия, распознав, пресекла. И вот этой экономической атаки, которая должна была сопутствовать, опять же, тем приготовлениям, которые велись натовцами на территории Украины, тоже не получилось.

Теперь «контрнаступ» приводит только к гибели колоссального числа граждан Украины и к чудовищным последствиям для общества этой страны, потому что о ее государственности уже никто не говорит.

Все делали по заранее подготовленному плану. Но в действительности Запад всегда стремился отстраниться от этого в публичной плоскости.

Почему? Потому что тогда их собственная мораль оказалась бы антиморалью и абсолютной безнравственностью.

Телеканал «360»

Запад не может этого допустить. Ему же нужно убеждать весь остальной мир, что они свободные, хорошие и правильные. Поэтому они всячески это скрывали. Сейчас будет много всего странного и чудесатого, но причина только одна — в тотальном провале всего того, что наобещали киевскому режиму.

Думаю, часть людей внутри киевского режима реально верили в то, что им обещали. Ряд [из них] понимал и так, к чему все идет, и изнутри проводил вот эту разрушительную политику. Но были люди, которые свято верили, что все это ради Украины.

— Получается, гибридная война позволила сбросить маски. Мы теперь точно знаем, что и где про нас думают и говорят. С одной стороны, это облегчило [работу]?

— Не совсем так. Поймите, мы-то видели, что под масками, и ранее. Сложно упрекнуть наше внешнеполитическое ведомство и силовой блок в том, что мы этого не видели. Мы об этом говорили постоянно.

Но вопрос в том, что эти маски уже срослись с их образами. И для многих в среде международной западники остаются в этих масках, потому что это уже часть их натуры. Они пытаются убедить международное сообщество в своей правоте.

Колоссальную по большому счету медвежью услугу они сослужили сами себе с этой самой зерновой сделкой. Год назад заявили, что озаботились проблемой голодающего населения стран Азии и Африки, нуждами беднейших стран. Потом через год оказалось, что они просто набивали себе карманы.