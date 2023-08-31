31 августа 2023, 16:18
Интервью Марии Захаровой. О вирусной украинизации, масках Запада и идеальном мире
Официальный представитель МИД Захарова: вечная цель Запада — это Россия
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел, дипломат Мария Захарова рассказала в интервью «360» о провале концепции «молниеносной волны», истинном лице Запада, его целях и планах, зависти к традиционным ценностям России и праве человека на настоящий выбор.
Запад сбросил маску миротворца
— Всем давно известно, что Киев бьет по Крыму с согласия Запада. Тем не менее недавно это стало официально. Почему такие заявления прозвучали именно сейчас?
— Я думаю, потому что провалилась вся концепция «молниеносной войны», которую готовил Запад. Но Россия, распознав, пресекла. И вот этой экономической атаки, которая должна была сопутствовать, опять же, тем приготовлениям, которые велись натовцами на территории Украины, тоже не получилось.
Теперь «контрнаступ» приводит только к гибели колоссального числа граждан Украины и к чудовищным последствиям для общества этой страны, потому что о ее государственности уже никто не говорит.
Все делали по заранее подготовленному плану. Но в действительности Запад всегда стремился отстраниться от этого в публичной плоскости.
Почему? Потому что тогда их собственная мораль оказалась бы антиморалью и абсолютной безнравственностью.
Запад не может этого допустить. Ему же нужно убеждать весь остальной мир, что они свободные, хорошие и правильные. Поэтому они всячески это скрывали. Сейчас будет много всего странного и чудесатого, но причина только одна — в тотальном провале всего того, что наобещали киевскому режиму.
Думаю, часть людей внутри киевского режима реально верили в то, что им обещали. Ряд [из них] понимал и так, к чему все идет, и изнутри проводил вот эту разрушительную политику. Но были люди, которые свято верили, что все это ради Украины.
— Получается, гибридная война позволила сбросить маски. Мы теперь точно знаем, что и где про нас думают и говорят. С одной стороны, это облегчило [работу]?
— Не совсем так. Поймите, мы-то видели, что под масками, и ранее. Сложно упрекнуть наше внешнеполитическое ведомство и силовой блок в том, что мы этого не видели. Мы об этом говорили постоянно.
Но вопрос в том, что эти маски уже срослись с их образами. И для многих в среде международной западники остаются в этих масках, потому что это уже часть их натуры. Они пытаются убедить международное сообщество в своей правоте.
Колоссальную по большому счету медвежью услугу они сослужили сами себе с этой самой зерновой сделкой. Год назад заявили, что озаботились проблемой голодающего населения стран Азии и Африки, нуждами беднейших стран. Потом через год оказалось, что они просто набивали себе карманы.
Западный взгляд на Украину
— Почему мир так зациклился на Украине?
— Поставки военной техники идут полным ходом. Более того, они дополняются тяжелыми вооружениями — это будет означать еще больше убийств украинцев со стороны западных режимов.
Они прекрасно понимают, к чему эти поставки будут приводить, — к усугублению и продолжению кризиса. Все — со стороны Запада. Теперь я абсолютно уверена, что это был первоначальный западный план.
Надеюсь, мы дождемся их архивных документов. И увидим бумаги, в которых будет черным по белому написано: они больше не видят Украину в качестве государства, и это был их изначальный план.
Потому что никакого другого объяснения нет: Запад решил избавиться от Украины как от государства и от украинцев как от людей. Другого объяснения того, что происходит, у меня лично нет. Наверняка на каком-то историческом этапе мы об этом узнаем.
На Западе не могли не понимать, к чему приводят подобные поставки вооружения, пролонгация кризиса, похищение людей на территории Украины для отправки на фронт, сегрегация и стравливание различных частей украинского общества.
Противостояние с Россией: основная цель
— Ради чего Запад хочет уничтожить Украину и чем закончится это противостояние с Россией?
— Здесь очень много разных причин. Первая — простое использование Украины, даже с пониманием того, что это приведет к таким разрушительным последствиям.
В данном случае для Запада цель оправдывает средства. Использование — даже не цель, а скорее часть процесса. Основная «конечная точка», безусловно, Россия. Это исконная цель.
XX век — фашистская Германия, которая родилась не сама по себе. Теперь она рассказывает нам про демократию. Политически ее поддерживали западные страны, цель была очевидна. Это исторический факт.
До этого — XIX век — Наполеон. Куда? На Россию. Вот вам и все. До этого — попытки Северной Европы и того, что мы сейчас называем Германией, — разрозненные земли и так далее. Чего только мы не испытывали. У них цель всегда — мы.
Почему? Территория, ресурсы, богатства и то, чему многие годы не придавалось первостепенного значения, — те самые духовно-нравственные ценности, которые оказались критически важными в современном мире.
Это как раз то, что вызывает в них ненависть и агрессию. Сохранение человека в его человеческом обличье — один из постулатов наших традиционных ценностей.
Предстоящий саммит «Большой двадцатки»
— Известно, что Владимир Путин не поедет на саммит G20. Тем не менее Россию будут представлять, есть задачи, которые там нужно решать. Какие они и что мы ждем от саммита?
— Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. По поручению президента российскую делегацию на указанной встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
На пленарных заседаниях сделают акцент на ключевых задачах по демократизации и укреплению роли стран мирового большинства в глобальных экономических институтах. Собственно говоря, самая актуальная повестка на сегодня. Более того, российская делегация будет выступать с темой цифровой трансформации.
Есть и проблемные вопросы — это политизация работы «двадцатки», в первую очередь со стороны США и со стороны «семерки» (G7).
К сожалению, ведут они себя порой неконструктивно. Им свойственна вирусная украинизация всего того, чем занимается «двадцатка»: экономика, транспорт, логистика, последствия и преодоление итогов пандемии. Та же самая цифровизация не обходится без обсуждения Украины.
Вообще Украина здесь ни при чем: происходящее там, первопричины кризиса, последствия или реалии дня — все это к повестке не относится. Но в G20 все равно этот компонент привносят.
Это мешает работе всех членов «двадцатки». И самое главное — это не решает насущных проблем.
Во время пленарных заседаний, саммитов, двусторонних встреч и других мероприятий, действительно, российская делегация обязательно заострит вопрос о том, что всегда наша страна была надежным поставщиком, в частности энергоресурсов.
Несмотря ни на какие изменения в мире, нелегитимные санкции, давление и так далее, мы были, есть и будем надежным поставщиком энергоресурсов для всего международного сообщества.
Идеальный мир — какой он?
— Западный идеальный мир и его ценности уже всем стали понятны. А как выглядит идеальный мир для вас?
— Не уверена, что в нашем мире, на планете Земля, есть некий идеальный мир. Мы можем стремиться к высоким постулатам, высоким идеалам. Для меня это мир человека по-настоящему свободного от страстей.
Это человек, который имеет возможность настоящего выбора. Не выбора между плохим и худшим, а выбора между добром и злом, подлостью и нравственностью.
Человек, который готов отдавать большее, чем требует взамен, человеколюбящий. Вот мои идеалы.
Человек, который любит не себя и под это выстраивает мир, а человек, который готов полюбить мир, готов жертвовать для него, верить в то, что это правильно, защищать близких, друзей, дружбу. Вот эти ценности, на мой взгляд, мы всю жизнь и защищали.
Как бы ни называлась система — будь то демократия, или власть Советов, или до этого Российская империя. В основу нашего эпоса, культуры, искусства, нашей литературы легли именно эти постулаты.
От наших сказок, которые были еще до христианского периода, потом это все обогатилось христианством и православием, создав уникальную субкультуру.
За советский период было немало правильного и хорошего, что реализовали на практике. И потом возвращение уже на новом уровне с обогащением всех эпох.
Именно это защищали и наши деды, и наши прадеды. Это защищают сейчас и наши браться там, на передовой.
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