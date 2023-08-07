Эксклюзив 07 августа 2023, 22:39 Интервенция марионеток. Франция провалит военную акцию против Нигера и лишится власти «Голос Мордора»: Франция готова начать войну в Нигере ради своего колониального наследия Emmanuel Ikwuegbu/Unsplash

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Похоже, что Франция решила «зубами вцепиться» в свое колониальное наследие в Нигере и готова ради него развязать полноценную войну. Войну, которая может стать для Франции последней африканской колониальной войной. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» подробнее раскрыл эту тему в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Французское "неоколониальное" образование

Воевать Франция собирается не своими руками. Для этого у нее в Африке еще есть несколько стран, которые объединены даже в некий «экономический союз Западной Африки». Типичное «неоколониальное» образование, полностью подконтрольное бывшей метрополии, готовое в любой момент действовать по ее приказу. Этот самый «союз» объявил Нигеру ультиматум, требуя вернуть свергнутого президента страны к власти, в противном случае обещая полномасштабную интервенцию объединенных сил.

Франция, в свою очередь, отказалась выполнять требования новых властей Нигера и выводить свой контингент с территории страны.

Значимость Нигера

Цена Нигера высока не только для Франции, но и для всей Европы. Богатая природными ресурсами страна, обеспечивает около трети выработки электроэнергии во Франции, но при этом, в самом Нигере, доступ к электроэнергии имеет всего пятая часть населения страны. Для энергетики Европы Нигер тоже был важной страной, так как через него планировалось прокладывать новый газопровод. Но теперь этот проект рискует кануть в Лету. Если, конечно, интервенция французских марионеток не принесет результата.

И провал военной акции против Нигера вполне возможен, потому что на стороне страны выступают сразу несколько африканских государств — Буркина-Фасо, Мали и очень мощный региональный игрок Алжир, у которого к Франции свои, очень давние претензии. Эти страны открыто выступили на стороне новых властей Нигера и собираются принять участие в отражении возможной интервенции.

Конечный исход

Если интервенция все же произойдет, она может превратиться в крупную континентальную войну с участием нескольких государств в регионе, который и без того не отличается стабильностью и имеет много различных террористических и бандитских группировок. Все это говорит о том, что конфликт может стать очень кровавым, с сотнями тысяч жертв среди гражданского населения. Не исключено и вмешательство самой Франции, не полномасштабное, но с применением авиации, ракетных вооружений и групп спецназа.

Сейчас трудно сказать, на чьей стороне больше сил, но может случиться так, что в результате этой войны Франция потеряет влияние в странах, которые до сих пор находятся под ее контролем. В случае поражения там тоже возможны перевороты и приход к власти новых сил, не питающих любви к Франции.

По крайней мере, элиты там тоже неоднородны и полны противоречий. В частности, в одной из стран, выдвинувшей Нигеру ультиматум, министр обороны открыто пошел против верховной власти, заявив, что армия в интервенции участвовать не будет.