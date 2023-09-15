Мир 15 сентября 2023, 15:26 Инструмент отмывания денег. США использовали ООН для финансирования Украины Политолог Ярошенко: США финансировали конфликт на Украине через деньги ООН U.S. Department of Defense

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В текущем году Украина получила от ООН порядка 1,8 миллиарда долларов — на один миллиард больше, чем помощь Афганистану. Политолог Алексей Ярошенко объяснил «360», что таким образом США и их союзники не только финансировали продолжение конфликта «до последнего украинца», но и отмывали деньги за счет киевского режима.

Ангажированная организация Запада

Размеры помощи разным странам со стороны ООН в очередной раз доказали, что международная организация является не только ангажированным инструментом внешней политики США, но и инструментом отмывания денег западных государств, указал Ярошенко.

ООН как международная организация получает свой бюджет из членских взносов. То есть каждая страна, состоящая в организации, должна вносить туда определенное количество денег на свое усмотрение. Но последние десятилетия фактическими содержателями ООН являются США и их союзники по НАТО. Алексей Ярошенко политолог

С этой точки зрения, объяснил эксперт, Соединенные Штаты финансируют ООН на более чем 80-90% от общего бюджета. Доля других стран в организации очень мала.

Инструмент внешней политики США

Основные штаб-квартиры международной организации находятся в западных странах. А весь аппарат ООН состоит из ангажированных граждан этих же государств, заметил политолог. Они, как правило, являются бывшими высокопоставленными лицами, которые связаны с политическими элитами.

«Представительство других стран очень мало. Поэтому международная организация стала инструментом внешней политики США. Они использовали резолюции Совбеза ООН много раз для вторжения и проведения военных операций, в том числе в Афганистане. Также Соединенные Штаты использовали санкции ООН для давления на своих геополитических противников, как было с КНДР», — напомнил Ярошенко.

Отмывание денег США

Он назвал очевидным тот факт, что американское руководство финансирует киевский режим через международные организации, которые призваны стабилизировать конфликты. Одновременно власти США отмывают таким образом деньги.

Негуманитарный характер ООН выдает помощь, которую получает киевский режим. Не Афганистан, который разрушили за 20 лет войны, и не беднейшие страны Африки, многие из которых страдают от голода и жажды. ООН не направляет туда деньги. Западные средства идут прямиком на финансирование Украины, чтобы она продолжала сражаться до последнего украинца. Алексей Ярошенко

Политолог пришел к выводу, что ООН как международная организация давно устарела, так как не содействует устанавливанию мира, а, наоборот, полностью работает на дестабилизацию ситуации.

Ранее на заседании Совета Безопасности всемирной организации постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в 2023 году Украина получила от нее 1,8 миллиарда долларов — на миллиард больше, чем помощь народу Афганистана.