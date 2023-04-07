Эксклюзив 07 апреля 2023, 11:51 «Инструмент обиды». Абсурдная борьба с англицизмами в Италии ударит по европейскому единству Член ассамблеи СБ ООН Самонкин: запрет Италии на английские слова в итоге ударит по ЕС

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В итальянский парламент внесли законопроект о борьбе с англицизмами — за использование англлийских слов, аббревиатур и жаргона в официальных документах могут начать штрафовать. За этим решением, скорее всего, стоит обида на Британию за брексит, а в итоге наметившаяся тенденция к национализму в отдельных странах может ударить по европейскому единству. Таким мнением с «360» поделился председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совета безопасности ООН от России Юрий Самонкин.

Он отметил, что брексит до сих пор напоминает о себе: к нему, казалось бы, не было предпосылок. Потеряв британскую экономику, европейский рынок упал на 10–20 макроэкономических процентов. Это породило волну негодования в других европейских странах.

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«Ситуация внутри европейского блока такова, что один неверный шаг в сторону национализма может привести к расколу всего ЕС как карточного домика. А то, что творится в геополитике — полный разрыв кооперации с Россией, попытка санкционной войны с Китаем, поставки оружия Украине, — может аукнуться на уровне экономического развития», — считает Самонкин.

Эксперт отметил, что Италия, вероятно, пытается припомнить Соединенному Королевству его поступок и таким образом «бахнуть по культурным связям», невзирая на то, что английский — универсальный международный язык. Он назвал законопроект «абсурдным».

«Британский язык как инструмент обиды просматривается, хотя это противоречит международным тенденциям. <…> Напоминает попытку запретить русский язык на Украине. Националистическая карта сейчас может активно разыгрываться внутри европейского блока для дальнейшего его подрыва», — указал Юрий Самонкин.

Эксперт предположил, что за попыткой запрета британского лексикона может последовать запрет даже на «европейскую моду, европейскую тенденцию».

«Странное решение, которое говорит не в пользу европейского единства», — подытожил он.