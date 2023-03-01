Мир 01 марта 2023, 18:02 Инфляция в Соединенном Королевстве достигла рекордных отметок. Как выживают британцы Исследовательская фирма Kantar: 25% британцев столкнулись с проблемами из-за цен на еду Pxhere

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Продовольственная инфляция в Великобритании достигла рекордных показателей за всю историю наблюдений. Максимум обновился из-за слабеющей национальной валюты, что привело к росту цен на импорт из Европы. В результате с трудностями столкнулись четверть британских покупателей, сообщил The Guardian.

Исследовательская фирма Kantar подсчитала, что в 2022 году с финансовыми трудностями столкнулась четверть британцев — показатель вырос на 5% в сравнении с 2021 годом. На тот же набор продуктов семьи стали тратить на 811 фунтов в год больше (почти 73,5 тысячи рублей по нынешнему курсу).

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«Наше последнее исследование показывает, что рост цен на продукты питания — вторая по значимости финансовая проблема для населения после затрат на энергоносители. Причем две трети людей обеспокоены ценами на продукты питания и напитки, а не забастовками в государственном секторе и изменением климата», — отметили авторы исследования.

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Продукты продолжили дорожать

В Британском консорциуме розничной торговли заявили, что в феврале инфляция увеличилась на 0,4%, достигнув 8,4%. Это произошло на фоне подорожания продуктов питания до 16,3%.

Поднять цены на еду пришлось из-за нескольких факторов. Например, помидоры и брокколи подорожали, потому что на юге Испании и в Северной Африке была плохая погода, которая повлияла на урожай, а производители теплиц в Великобритании и Нидерландах стали больше брать за свои услуги.

По словам исполнительного директора Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон, ждать снижения цен в ближайшем будущем не стоит. Они увеличились в том числе на фоне конфликта на Украине, рассказала она The Guardian.

Это стало реакцией на рост расходов на электричество и ужесточение торговых условий. Свежие продукты дорожают из-за ослабления фунта стерлингов — национальной валюты. Сильнее всего это ударило по овощам, поскольку их импорт из Европы стал дороже.

Хотя мы ожидаем снижения годового уровня инфляции во второй половине 2023 года, розничные цены останутся высокими в ближайшие месяцы. Хелен Дикинсон исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли

Что выручает жителей Британии

Более того, в последнее время покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой фруктов и овощей на прилавках, добавили в Kantar. Супермаркеты уже начали ограничивать количество товара в одни руки, чтобы как-то решить проблему.

Сами британцы тоже стараются приспособиться к новой ситуации — например, покупают товары местных производителей. За февраль спрос на такие бренды вырос на 13,2%. По словам главы отдела розничной торговли и изучения потребителей в аналитической компании Kantar Фрейзер МакКевитт, это «тенденция, которая не собирается прекращаться».

Также жители Соединенного Королевства спасаются с помощью дискаунтеров, где можно покупать мелким оптом. В один из двух самых популярных сетевых дискаунтеров люди стали приходить чаще почти на 27%, в другой — более чем на 25%.