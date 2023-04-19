Эксклюзив 19 апреля 2023, 21:57 Индия обогнала Китай. Почему прирост населения — больше не проблема для больших экономик Эксперт по бизнесу с Китаем Холкина: власти КНР поняли, что им нужно больше населения Unsplash

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Специалисты выяснили, что Индия обогнала Китай по численности населения. Данные опубликовали на сайте Фонда ООН в области народонаселения. Много людей — это больше не проблема для экономик мира, заявили «360» опрошенные эксперты.

Полмиллиарда — это минимум

С цифрами можно ознакомиться на сайте ООН. В современной экономике прирост населения рассматривается скорее как благо, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, есть целый ряд исследований, согласно которым на сегодняшний день странам выгодно показывать, в том числе, завышенную численность своего населения.

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«Много населения — это перспективы, это возможности получения инвестиций под развитие. Это повышение собственного влияния в мире», — отметил он.

Чем больше населения, тем больше трудовых ресурсов и больше потребительский рынок, объяснил политолог. Он также напомнил, что развитие технологически замкнутого экономического цикла целесообразно только если у страны есть рынок потребления численностью около полумиллиарда человек.

При этом проблем, сопряженных с большой численностью населения, все меньше. По мнению Солонникова, это обусловлено тем, что голод в мире практически побежден.

«Какая-то часть населения на африканском континенте голодает, но это скорее исключение из правил. Это связано с вооруженными конфликтами, с перекрытием логистических цепочек доставки продовольствия. В спокойной ситуации [проблем] уже не возникает», — рассказал политолог.

Мужчина ест сардельку в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе. 8 ноября 2021 года больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши расценили это как «крупнейшую попытку массового силового проникновения» и усилили охрану границы. / РИА «Новости»

Китай vs Индия

В прошлом КНР намеренно накладывала ограничения на прирост населения, напомнила «360» эксперт по бизнесу с Китаем Анастасия Холкина.

«Одна семья могла себе позволить только одного ребенка. Это было сделано для того, чтобы поддержать уровень экономики и уровень благосостояния людей, [а также] для того, чтобы правительство могло обеспечивать и давать нужные льготы», — сказала она.

Эти ограничения сняли более трех лет назад, потому что китайская экономика растет, и у страны есть возможность помогать семьям, имеющим более одного ребенка.

Китайцы поняли, что им нужно больше населения, чтобы обеспечивать и развивать собственные производства и инфраструктуру в промышленной, информационной, телекоммуникационной и других сферах, подчеркнула Холкина.

«А для этого нужны люди, молодое поколение, которое будет развивать, расширять масштабы КНР», — рассказала она.

В Индии подход к деторождению больше духовно-ритуальный, напомнила Холкина. По ее словам, для индийцев рождение детей — это история про корни, про соединение с землей, для них это имеет эзотерическое значение.

РИА «Новости»

По мнению Холкиной, вряд ли Индия станет сдерживать рост населения, так как правительство этой страны «не настраивает свой фокус внимания» на то, чтобы поддерживать, стимулировать и обеспечивать высокий уровень благосостояния семей.

По прогнозу ООН, и Китай, и Индия будут демонстрировать рост численности населения, хотя его темпы замедлятся. В организации отметили, что Индия удержит первенство в ближайшем будущем.

Перспективы России

Россия не выйдет на устойчивый прирост населения, заявил Солонников. Эксперт объяснил это тем, что страны, находящиеся в постиндустриальном цикле, не достигают таких показателей.

«В лучшем случае это будет сохранение населения», — рассказал политолог.

Что касается увеличения внутреннего потребительского рынка, то Россия может его расширить только за счет включения в свою производственно-технологическую сферу других государств, добавил он.

Солонников отметил, что такая попытка уже есть. Это работа в рамках развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), например, включение других государств в зону свободной торговли. Еще один пример — более активное взаимодействие Ирана с союзом.

«А Иран — это 80 миллионов человек», — напомнил Солонников.

С другой стороны увеличить собственное население не получится, повторил эксперт. Он призвал «не фантазировать» и добавил, что сохранение численности населения в России — это реально.