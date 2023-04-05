Мир 05 апреля 2023, 19:52 Империя пропускает удар. Развивающиеся страны сбросят США с трона Политолог Рогулев: США как империи еще не исполнилось и 100 лет Кадр из к/ф «Планета обезьян», 1967 год

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Американский публицист поделился мрачным прогнозом о будущем Соединенных Штатов. Россияне уверены, что окончательный закат заокеанской империи произойдет нескоро, а вот жители США разделяют опасение соотечественника. Для многих из них дело против Дональда Трампа стало показательным примером того, что свобода, закон и интересы граждан больше не имеют значения для властей.

Банановая Республика Америки

Соединенные Штаты летят к пропасти, заявил американский врач и публицист Брайан Джундеф. По его словам, администрация президента Джо Байдена не просто вдавила педаль газа в пол, но и залила в бак высокооктановый бензин.

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«Мне грустно за моих детей и внуков. Они получат куда меньше возможностей и куда менее благополучную жизнь, чем их родители. Говорят, что империи существуют не более 250 лет, а 250-летие Америки наступит через три коротких года», — напомнил Джундеф.

Он отметил, что любое подобие честности, справедливости, равной защиты перед законом и множество других принципов, которые позволяли Америке процветать все эти годы, сегодня оказались на свалке.

«Добро пожаловать в Банановую Республику Америки», — заключил публицист.

Кадр из ролика «What are „Banana Republics“?», YouTube

Мир «Голодных игр»

Одним из главных признаков заката США стало судебное преследование 45-го президента страны Дональда Трампа, подчеркнул Джундеф. Проступок, срок давности которого уже истек, превратили в федеральное преступление.

Пострадали и ближайшие соратники бизнесмена: несколько человек арестовали, у многих изъяли личные телефоны. Сотрудники ФБР обыскали даже нижнее белье Меланьи Трамп, но почему-то до сих пор стыдятся проверить скандальный ноутбук Хантера Байдена — сына нынешнего хозяина Белого дома. Того самого, который отказался замечать жертв расстрела в начальной христианской школе Нэшвилла, их скорбящих родственников и друзей. Все потому, что убийцей был трансгендер, то есть, по версии Байдена, «один из самых храбрых людей».

«Правящий класс США принял сознательное решение тратить деньги, которых у нас нет, провоцируя ненужные войны, открывать наши границы, поощрять преступность, разрушать экономику вместе с надеждами и мечтами миллионов американцев. Брайан Джундеф

Все это, по словам автора публикации, попытки превратить Соединенные Штаты в какую-то мультикультурную адскую дыру, напоминающую мир «Голодных игры». Нация отошла от своих моральных корней в пользу эгоистичных и злых идеологий, уничтожающих детей, семьи и волю народа.

Кадр из к/ф «Голодные игры», 2012 год / Кинопоиск

Мнение читателей США и России

Читатели ежедневника The American Thinker по-разному оценили статью Джундефа. Большинство согласились с его выводами, кто-то заявлял о происках марксистов, другие винили прессу, которая замалчивает преступления нынешней американкой власти.

«При Байдене происходит так много скандалов, однако, как ни удивительно, ни об одном из них не сообщается. СМИ все контролирует. Поэтому Байден и его банда могут лгать каждый день, и им это сходит с рук», — заявил пользователь Rudy Yarbrough.

Президент США Джо Байден / РИА «Новости»

Американец River Song посчитал, что во время штурма Капитолия демократы бесчестно использовали агентов-правокаторов, что добиться ухода Трампа. Сейчас они не остановятся ни перед чем, чтобы гарантировать, что нога экс-президента больше не ступит в Овальный кабинет.

Большинство читателей «360», в свою очередь, предположили, что Джундеф сгущает краски: резкого развала США не произойдет. Чуть меньше россиян признались, что их вообще не волнует будущее Соединенных Штатов. Однако нашлись и те, кто уверен в их скорой гибели.

Телеканал «360»

Развивающиеся страны теснят США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в разговоре с «360» напомнил, что слова «империи существуют не более 250 лет» едва ли можно применить к США.

Соединенные Штаты пребывают в этом статусе относительно недолгий период — они вышли в империи только после Второй мировой войны. С точки зрения экономики и военной мощи они остаются крупнейшей державой и завтра точно не рухнут. Юрий Рогулев

При этом роль на мировой арене и влияние США постепенно сокращаются, но это процесс достаточно долгий и постепенный, отметил политолог. Дело не в том, что сама страна стала хуже или американцы разучилась работать: просто появились конкуренты.

«Развиваются другие страны, и Соединенным Штатам приходится больше конкурировать. Их доля в мировой экономике и торговле сокращается. Отсюда — те сложности, которые начинают испытывать американцы», — объяснил Рогулев.

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По его словам, эти сложности будут нарастать, ведь другие страны развиваются быстрее, чем США. Кроме того, американцы в угаре политики глобализации значительную часть своих капиталов и производства разместили за рубежом.

«Теперь Соединенные Штаты вынуждены ввозить огромное количество продукции, чего раньше не было. Все эти факторы в дальнейшем будут влиять и на положение США, и на их особенности взаимоотношений с другими странами», — подытожил политолог.