Мир 06 сентября 2023, 17:47 Имя для Индии. Британским колонистам окончательно указали на дверь Востоковед Рузов заявил, что индусам не привыкать к смене названий Freepik

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Скоро с карты мира исчезнет Индия и появится Бхарат. Жители страны решили окончательно вернуть ее древнее название и отказаться от всего, что навязали британские колонисты. Произошло это не сразу после обретения независимости, а спустя почти 80 лет.

Индия откажется от слова «Индия»

Индийские власти заявили, что их страна скоро станет Бхаратом. Причем это нельзя считать переименованием в полном смысле: именно так государство называется на хинди, одном из двух государственных языков. А «Индия» она на втором госязыке — английском.

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Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов уточнил: впервые о том, чтобы оставить только название Бхарат, заговорили около полувека назад. Таким образом индусы хотят вычеркнуть из памяти британскую колонизацию, продолжавшуюся с XVII века до 1947 года.

Парламент должен рассмотреть инициативу на специальной сессии с 18 по 22 сентября. Однако это решение, похоже, будет чисто номинальным. Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш сообщил в соцсети, что официальные приглашения на ужин G20 в Нью-Дели уже отправили от имени Драупади Мурму, президента Бхарата, а не Индии.

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Переименования уже были

Востоковед Вячеслав Рузов в разговоре с «360» подтвердил, что часть жителей Индии болезненно воспринимают название своей страны, так как связывают его с позорным колониальным периодом.

Сами жители всегда называли свою страну Бхарат. Именно это название встречается в древних индийских текстах. В конституции страны два официальных языка: английский и хинди. На английском название действительно Индия, но на хинди — Бхарат. Вячеслав Рузов

Многие политики, которые борются с влиянием извне, уверены, что слово «Индия» им навязали, уточнил востоковед. Отказ от этого названия позволит решительно покончить с колониальным прошлым.

Слово «Индия» происходит от названия реки Инд, которой восхищались европейцы. Сами индийцы называют эту реку Синдху, рассказал востоковед. Кстати, в стране уже были случаи переименования значимых государственных объектов.

«Некоторым мегаполисам возвращали их исторические названия. В 1995 году Бомбей переименовали опять в Мумбай, в 1996-м Мадрас — в Ченнаи, а в 2001 году Калькутту — в Колкату, город Аллахабад стал Праяградж, округ Файзабад — Айодхью», — напомнил Рузов.

Пушка перед Лахорским музеем, фото Джеймса Рикалтона из цикла «Стереоскопические виды Индии», 1903 год / Викимедиа

Просветленный завоеватель

«Новое» возможное название страны связано с древними писаниями о великом императоре Бхарате, уточнил Рузов. Он был первом правителем, завоевавшим всю территорию Индийского субконтинента, который в его честь и стал называться Бхаратаварша.

Если обратиться к древним текстам древнеиндийского эпоса «Махабхарата», то можно узнать, что значительными частями империи Бхараты также были Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Персия. Вячеслав Рузов

Востоковед также отметил, что в некоторых ведических текстах — пуранах — Бхаратаваршей называют вообще всю территорию земного шара, а не только современную Индию. В других санскритских источниках Бхарата завоевал как Землю, так и другие планеты.

«Император добрался даже до обители Брахмы — священной горы Меру и водрузил на ее вершине свое знамя. Однако оглянувшись, Бхарата обнаружил множество флагов, оставленных другими героями, которые побывали там до него. Почувствовав смирение, Бхарата отрекся от мира и достиг просветления», — сказал Рузов.

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Имя не поможет бедности

Будем реалистами: несмотря на тезис «как вы лодку назовете, так она и поплывет», едва ли имя великого императора Лунной династии обеспечит стране могущество и процветание. Причем не в космосе, а на родной земле.

Согласно статистике, в 2018 году в подавляющем большинстве индийских городов (4861 из 5161) не было канализационных сетей. Даже в признанных современных мегаполисах больше половины жителей вынуждены обходиться без канализации. Едва ли сегодня ситуация в корне изменилась.

Впрочем, что там канализация: доступ к обычной водопроводной воде есть только в половине индийских городов. Но даже это счастье длится не более шести часов в сутки, а то и меньше. Учитывая тропический климат, о санитарных нормах можно просто забыть.

На этом фоне данные о том, что более чем из миллиарда индусов лишь 300 миллионов имеют доступ к электричеству, даже не слишком пугают. В стране до сих пор негласно действует кастовая система и используют детский труд.