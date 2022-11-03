Имидж Украины пострадал. Она дала гарантии для возобновления зерновой сделки и тем самым призналась в терактах | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 19:11 Имидж Украины пострадал. Она дала гарантии для возобновления зерновой сделки и тем самым призналась в терактах Публицист Новоселов: вероятно, что Украина совершит еще один теракт против ЧФ или Крыма Unsplash

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, почему Россия согласилась вернуться в продуктовую сделку, заключенную с Турцией, Украиной и ООН, и какие плюсы и минусы есть в этом решении.

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Далее — прямая речь.

Россия возобновила участие в зерновой сделке в связи с получением достаточных гарантий безопасности. Выход из договоренностей был связан с возмутительной террористической атакой на Черноморский флот и его объекты инфраструктуры в Севастополе. Эта атака была организована под прикрытием зернового коридора.

Поскольку непохоже, что в данном случае Россия действовала под давлением, это означает, что полученные гарантии и выгоды от возвращения в сделку были действительно серьезными. Следует отметить высокую активность Турции, которая стремилась реанимировать эту сделку, будучи одним из ее главных бенефициаров.

Российско-турецкие отношения очень важны в контексте конфликта Москвы с Западом, и похоже, что президенту Реджепу Тайипу Эрдогану все-таки удалось убедить российскую сторону дать сделке еще один шанс.

Сухогруз с украинским зерном в порту Одессы / РИА "Новости"

В чем преимущества и недостатки возвращения России в зерновую сделку?

Во-первых, она несомненно получила определенные выгоды и гарантии, о которых пока не известно широкой публике. Во-вторых, это существенно усиливает позиции Эрдогана и очень выгодно для Турции, которая становится не только газовым хабом, но и зерновым хабом, получая существенные рычаги влияния на Европу.

Хотя усиление Турции не несет России прямой выгоды, оно повышает вероятность того, что Турция останется нейтральной и продолжит блокировать определенные инициативы НАТО, такие как включение в альянс Финляндии и Швеции.

Есть в сделке и гуманитарный аспект. Хотя Россия могла поставлять собственное зерно самым нуждающимся странам и взяла на себя соответствующие обязательства, само возобновление зернового коридора уже положительно повлияло на мировые цены на зерно и немного снизило риски голода в регионах, где они были высокими.

Еще одна выгода связана с обязательствами Украины. Для возобновления сделки она предоставила письменные гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для дальнейших террористических атак.

Во-первых, похоже, что эти гарантии были даны не только России, но также Турции и ООН. Очень вероятно, что Украина все-таки совершит еще одно террористическое нападение на Черноморский флот или Крым, используя зерновой коридор для прикрытия, или что ее англо-саксонские хозяева заставят ее сделать это.

Если это случится, международный имидж Украины существенно ухудшится, а доверие к ее гарантиям и обязательствам снизится, что укрепит позиции России на мировой арене.

Во-вторых, сам факт этих гарантий означает косвенное признание Украиной ответственности за предыдущую атаку. Они являются косвенным доказательством вины Украины, так что ее имидж уже пострадал. При этом беспокоиться о будущих атаках не стоит, ведь силы российского ВМФ учитывают эту вероятность и вряд ли такие атаки нанесут существенный ущерб.

РИА "Новости"

Кроме того, возврат к зерновой сделке аннулирует европейскую инициативу организовать поставки зерна по наземным маршрутам через Молдову. Черноморский маршрут намного проще и дешевле, благодаря ему хотя бы часть зерна достигнет тех, кто в нем нуждается, а не полностью осядет в Европе.

Еще один аспект связан с военной ситуацией в Черном море. Без зернового коридора Украина могла вернуться к практике минирования прибрежных зон в районе Одессы, что создало бы затруднения не только для судоходства, но и для возможных операций ВМФ России в этой области.

Конечно, у принятого решения есть и отрицательные стороны. Самая главная из них — ущерб имиджу России. Давайте скажем честно: после решительных заявлений о категорическом отказе от сделки ее возобновление заставляет Россию выглядеть слабой.

Хотя Министерство обороны заявило, что его удовлетворяют полученные гарантии, общественности известно только о гарантиях со стороны Украины, а эти гарантии в глазах русских не стоят и бумаги, на которой они написаны.

Коллективный Запад озвучил ряд угроз в адрес России в связи с выходом из сделки, и международному сообществу может показаться, что она поддалась на эти угрозы. Это может означать, что в будущем последуют новые угрозы, если конечно Москва не получила каких-то гарантий, которые пока не афишируются

Учитывая тот факт, что прозвучавшие угрозы не представляли никакой опасности для России, весьма вероятно, что она действительно получила настоящую компенсацию и настоящие гарантии. Возможно, мы увидим это уже в ближайшие недели.

Итак, зерновая сделка восстановлена. Поскольку это действительно полезная гуманитарная инициатива, способная предотвратить мировой голод, будем надеяться, что в этот раз она продержится дольше.