Эксклюзив 29 ноября 2022, 15:55 Илон Маск пошел против повестки. Мочить его будут свои же «Голос Мордора»: мочить Илона Маска будут свои же, родные Викимедиа

Читать 360tv в

Американский миллиардер и с недавних пор владелец Twitter Илон Маск собрался устроить «революцию» против цензуры в интернете. Бизнесмен сообщил, что опубликует документы, доказывающие подавление свободы слова в Сети. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал такие порывы предпринимателя наивными, но прекрасными. Об этом он рассказал специально для Telegram-канала «360».

Илон Маск долго думал, что живет в свободной стране. Строил свои ракеты, электромобили, занимался созданием громадной дуры, похожей на детские рисунки ракеты, которая должна была полететь на Марс.

Реклама

Ракеты летали, электромобили ездили, громадная дура раз за разом взрывалась на стартовом столе, а Илон Маск покуривал в прямом эфире марихуану. И ведь все прекрасно было у мужика, тем более что он голосовал за демократов.

Реклама

Но в какой-то момент в демократах он разочаровался. Да и начал понимать, что со свободой слова в обители всемирной демократии далеко не все ладно, несмотря на громкие и пафосные декларации.

А когда Маск прикупил Twitter, вообще ужаснулся тому, что там происходило. Предвзятая модерация, которую впору назвать цензурой, наглое продавливание либеральной повесточки и непримиримость к иному, отличному от мейнстрима мнению.

И захотел этот самый Илон Маск сделать Twitter инструментом абсолютно честным и непредвзятым, настоящим рупором истинной свободы слова, в том виде, как ее понимают все нормальные люди. Я вот лично думаю, что Илон наш наивен очень, но души его прекрасные порывы не поприветствовать не могу. Может, и сделает хоть что-то, да и уже сделал. Хотя бы то, что к чертям разворошил все это застоялое гниющее либеральное болото.

Но главная драка впереди. И неизвестно, кто выйдет из нее победителем. Потому что уже сейчас Илона начали давить его же коллеги по цеху, а компания Apple вовсе пригрозила, что уберет приложение Twitter из своего магазина. Да и рекламы размещает в Twitter в разы меньше, как бы намекая, что свобода слова — это хорошо, но пора и честь знать.

Завтра такой же финт может проделать Google. И самое веселое то, что государство будет не при делах.

Вы же знаете, что в США бизнес сильно отделен от государства? Ну, так вот считается, хотя на самом деле крупный бизнес там привычно лижет одно место власти. Так что мочить Маска будут свои же, родные. С кем он ранее пил шампанское на фуршетах и здоровался за руку.

Ибо нельзя идти поперек повесточки. Да и со свободой слова ты, братан, тоже загнул. Мало тебе свободы в The Washigton Post и на CNN? Она того, кого надо, свобода слова. И нечего лезть, если ничего не понимаешь. Ишь ты, правдолюб нашелся.