Илон Маск предложил план мира между Тайванем и Китаем: почему идея не сработает, кому выгоден конфликт | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 22:11 Поделиться Telegram

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Viber Переключился с Украины на Тайвань. Илон Маск не понял, что регионы сделали «гнойниками» у границ России и Китая Главными бенефициарами событий на Украине и Тайване назвали руководство США РИА «Новости»

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Американский миллиардер Илон Маск предложил план урегулирования конфликта между Китаем и Тайванем. До этого он постарался «решить» украинский конфликт. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял над действиями предпринимателя и заявил, что он просто не понимает, что кризис в этих регионах выгоден властям США.

Далее — прямая речь.

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Миллиардер вошел во вкус

Илон Маск что-то совсем раздухарился. После того, как своими твитами подорвал седалища всей украинской патриотической общественности и неформальному мировому клубу «друзей Украины», Илон взялся за Китай и Тайвань.

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Говорит, что разрешить кризис — вообще нефиг делать. Просто надо, как с Гонконгом, автономию дать кое-какую Тайваню, вольности определенные и все будут довольны. Никакой войны, никакой геополитической напряженности, все разрешилось бы миром и к удовольствию обеих сторон.

Маск человек не глупый, но, скорее всего — очень наивный и не в полной мере информированный. Если бы он немного поинтересовался темой, то узнал, что Китай ровно вот так и хотел поступить с Тайванем. И переговоры шли очень долго и успешно. Кстати, партия Гоминьдан, та самая, которая основа «Китай» на Тайване, сама очень хотела воссоединения с материковой родиной. Но…

В самый решающий момент вмешались американцы и с помощью своих политтехнологий привели к власти антикитайскую партию, своих подстилок. И вся красивая и мудрая схема, вот именно та, о которой говорит Маск — рухнула в одночасье.

Есть логика, но нет смысла

Кстати, в отношении Украины Маск тоже предлагает достаточно разумное решение. С ним можно спорить, но зерна здравого смысла в этом решении есть. Потому что Маск — бизнесмен, у него мышление математическое, основанное на логике. Пусть он там говорит, что он фанат Украины, но это опять же из-за недостатка информированности, не знает он, что там за упыри окопались. Но даже этот его фанатизм не способен победить логику. Она все равно сильнее и подсказывает разумные варианты выхода из кризиса.

Только проблема в том, что события, которые разворачиваются вокруг Тайваня и на Украине — совершенно неподвластны логике. Главные бенефициары того бардака, который сейчас творится на Украине и может начаться на Тайване — совершенно не заинтересованы в мирных решениях этих конфликтов. И эти главные бенефициары — руководители страны, в которой живет Илон Маск.

Маск не понимает, что тем, кто рулит США и Евросоюзом, нужны не мир на Украине и Тайване, а превращение этих двух регионов в огромные кровоточащие гнойники у границ России и Китая. Это единственный смысл существования нынешних Украины и Тайваня. И никакого больше смысла нет. Даже искать не надо.

Но Маску все равно спасибо. Только вот лучше бы вместо марихуаны он покурил историю этих двух конфликтов. И вообще побольше покопался в теме. И немного охренел от нового знания.

Многие знания умножают печали, как говорится, но тут уж — как есть.

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