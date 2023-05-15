Эксклюзив 15 мая 2023, 14:07 Иллюзия успешности. Заявления о будущем членстве Украины в НАТО превратились в медийную кампанию Политолог Колчин назвал разговоры о будущем членстве Украины в НАТО медийной кампанией РИА «Новости»

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Киевский режим использует разговоры о будущем членстве Украины в НАТО, чтобы формировать иллюзию успешности в рамках медийной кампании. Об этом рассказал «360» политолог Петр Колчин.

Газета The Washington Post сообщила, что Североатлантический альянс не предложит Украине присоединиться к блоку на июльском саммите в Вильнюсе. По словам Колчина, вопрос о будущем членстве Украины в НАТО — это исключительно медийная кампания, призванная помочь киевскому режиму как-то стабилизировать ситуацию внутри страны.

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«Членство в НАТО, так же, как и членство в ЕС, максимально мистифицируется, максимально иррационализируется в украинском обществе путем жесточайшей, глубочайшей пропаганды со стороны киевского режима. Киев создает иллюзию того, что членство в этих структурах принесет жителям Украины какие-то определенные блага», — отметил политолог.

На самом деле ни НАТО, ни ЕС не гарант стабильности, процветания и каких-либо благ, заявил собеседник «360». Это прекрасно видно на примере бывших стран социалистического блока, напомнил Колчин. Евросоюз и Североатлантический альянс — централизованные структуры, которые служат интересам очень узкого круга людей, а в случае НАТО одного определенного государства — Соединенных Штатов, пояснил политолог.

США не хотят продвигать тему вступления Украины в НАТО

Сегодня, как в прошлом и в будущем, Вашингтон не готов давать Украине какие-либо гарантии по вступлению в альянс, продолжил собеседник «360». Точно так же Брюссель не гарантирует этой стране стопроцентное вступление в Евросоюз, обратил внимание Колчин.

Заявления о возможном присоединении Украины к этим структурам — пиар-игра и медийная кампания, направленная на поддержку киевского режима, указал политолог. Рассуждать всерьез о вероятном вступлении страны в НАТО никто не хочет, поскольку это жесточайшие риски, а Киев и без того выжимает из альянса все ресурсы, пояснил собеседник «360». Вашингтон не может идти на дальнейшую эскалацию и усиление конфликта, подчеркнул Колчин.

«У США и их союзников просто нет ресурсов и, в первую очередь, политического желания как-либо продвигать эту тему. Поэтому то, что Украину не приглашают в альянс, — это очень логичный шаг. И в общем-то, все разговоры и заявления киевского режима о скором вступлении, о неумолимом пути к интеграции в первую очередь направлены на определенную прослойку украинского общества и только для того, чтобы создавать эту иллюзию некоторой успешности», — подытожил политолог.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные источники, что вместо принятия в альянс НАТО планирует предложить Украине срочную военную помощь. Проект по предоставлению транша представят на саммите в Вильнюсе.