Мир 12 июля 2023, 23:41 Иллюзия НАТО. Украине наобещали золотые горы, но в альянс все равно не примут Политолог Самонкин: о перспективе вступления Украины в НАТО говорить не приходится РИА «Новости»

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Завершилась программа второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Участники мероприятия обсуждали отношения с Россией и Китаем, высказывались о механизме принятия в альянс Швеции, но главной темой стала помощь Украине. О чем договорились западные лидеры в контексте поддержки ВСУ и почему на самом деле ничего не изменится — в материале «360».

Пообещали гарантии безопасности

В рамках саммита НАТО лидеры стран G7 обнародовали совместную декларацию по Украине. Документ продемонстрировал премьер Японии Фумио Кисида. Главы государств подчеркнули, что будут поддерживать республику так долго, как это потребуется, оставят в замороженном виде российские активы до выплаты «компенсации» украинской стороне, продолжат обмен разведданными с ВСУ, а также назвали оружие дальнего радиуса действия приоритетным для поставок на Украину. Присоединиться к декларации «Большой семерки» могут все желающие, сообщило РИА «Новости». Стране обещали продолжить поставки оружия. Упор сделают на передачу систем ПВО, артиллерийских орудий и бронетехники, уточнил RT.

РИА «Новости»

Участники G7 обязались продолжить давление на Россию, а конкретные гарантии для Украины выработают в ходе переговоров, заявил президент США Джо Байден. Украинские власти со своей стороны должны будут реформировать сферу государственного управления, тщательнее бороться с коррупцией и ужесточить контроль за военной сферой, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал принятый «Большой семеркой» документ посягательством на безопасность России. По словам пресс-секретаря президента, лидеры стран G7 проигнорировали принцип неделимости безопасности.

Предложили совет Украина — НАТО

На саммите в Вильнюсе озвучили решение создать совет Украина — НАТО. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, главной особенностью новой структуры станет ее статус — участники альянса не смогут отменять заседания.

«Буду председательствовать в совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания совета Украина — НАТО», — объяснил Столтенберг.

Он добавил, что сейчас украинские власти как никогда близки к вступлению в альянс. По словам генсека, страны — участницы согласились с тем, что Украина вправе вступить в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ), сообщил RT.

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Североатлантический альянс не намерен вести переговоры с Россией на тему возможного вступления Украины, подчеркнул Столтенберг. Что касается диалога по решению конфликта, то он состоится, когда украинская сторона будет к этому готова, добавил он. Президент США Джо Байден и вовсе решил пошутить. По его словам, страна вступит в НАТО через «один час и 20 минут», после чего посмеялся, добавил RT.

Сам Зеленский раскритиковал западных партнеров, потому что по итогам саммита Украину в альянс так и не пригласили. На его выпад ответил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, украинским властям следует чаще благодарить Запад за военную и финансовую поддержку в ходе конфликта.

Как отреагировали в России

Об анонсированном совете высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он предположил, что эта структура в скором времени прекратит свое существование, сообщил RT.

«На этот раз все закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — объяснил свои слова политик.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, возможное ускоренное вступление Украины в НАТО несет угрозу безопасности Европы. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул — те, кто принимают подобные решения, должны осознавать потенциальные риски.

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Итоги завершившегося в Вильнюсе саммита говорят о том, что НАТО окончательно вернулся к схемам холодной войны, сообщили в МИД России. Там уточнили, что Запад не желает мириться с установлением многополярного мироустройства, поэтому готов отстаивать свою гегемонию всеми способами, включая военный.

«Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других. Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет „глобусом НАТО“», — рассказали в министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия внимательно проанализирует итоги саммита в Литве. С учетом выявленных вызовов, а также угроз безопасности и собственным интересам страна продолжит укреплять военную организацию и систему обороны.

Запад продолжит демагогию

После саммита в Вильнюсе по большому счету изменится лишь информационная картинка коллективного Запада, рассказал «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в США и странах Европы начнут рассказывать о некой «всеобщей перемоге», а главной темой станет создание совета Украина — НАТО. До этого на протяжении нескольких дней ставку делали на обсуждение украинской интеграции в ЕС.

«За девять лет „интеграции“ Украина всего лишь получила безвиз, который сейчас помогает некоторым украинским гражданам бежать от мобилизации, которая идет в насильственном формате», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Он рассказал, что с точки зрения создаваемой СМИ картинки все выглядит красиво и блестяще. Однако на деле ситуация далеко не такая позитивная, ведь даже сам генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал — поражение Украины поставит крест на ее потенциальном членстве в альянсе.

«Таким образом они (страны Запада — прим. ред.) выдают киевскому режиму сигнал, что, дескать, вы эту кашу, заварили в 2014 году, вам, собственно, за эту кашу и отвечать. Все, что мы можем сейчас себе позволить — это только поставлять оружие, но жертвовать определенного рода натовским контингентом <…> это абсолютно абсурдная дикость», — подчеркнул политолог.

По его мнению, если бы принятие Украины в НАТО было настоящей необходимостью, это давно бы произошло — как и со вступлением в Евросоюз. Однако этого не случилось, что говорит лишь о пустых обещаниях и красивой обертке со стороны Запада.

Россию решили проверить на стойкость

Союзники Украины не имеют ни конкретных сроков, ни программных целей и задач относительно вступлении страны в НАТО.

«Все устали от [президента Украины Владимира] Зеленского — конечно же, для того, чтобы его не обидеть, а показать, что они едины на Западе, они и придумали этот саммит, и под этим саммитом они решали свои внутренние, сугубо корыстные, бюрократические вопросы», — объяснил Юрий Самонкин.

По его словам, альянсу сейчас выгодно накачивать ВСУ оружием. Именно так Россию решили проверить на стойкость — выявить ее сильные и слабые стороны. Западу проще вести боевые действия чужими руками, чем отправлять против РФ американских, британских и других европейских солдат. Самонкин напомнил, что история все расставила по своим местам — захватить Россию не удалось ни наполеоновским воинам, ни гитлеровским солдатам.

РИА «Новости»

«Поэтому ни о какой перспективной интеграции Украины в НАТО говорить не приходится, все это просто декоративная ширма. Сейчас создадут рабочую группу сотрудничества Украины и НАТО и будут <…> показывать ширму, что они действительно едины, помогают Украине <…> чтобы европейские столицы не бушевали, а показывали единый НАТО-евроатлантизм», — высказался собеседник «360».

Он уточнил, что создаваемая картинка не имеет ничего общего с реальностью, а уж тем более с современной Украиной, которая «утратила свою правосубъектность». Самонкин сравнил страну с разлагающимся трупом, который продолжает терять регионы.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки ради вступления в НАТО. По словам президента, не согласится он и на замораживание конфликта.