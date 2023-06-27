Эксклюзив 27 июня 2023, 12:33 «Игры начинают надоедать». США предупредили Украину заявлением, что не видят намерений России применить ядерное оружие Военный эксперт Михайлов: США нивелировали попытки обвинить РФ в подготовке ядерных ударов РИА «Новости»

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Заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что США не видят намерений России использовать ядерное оружие, стало предупреждением Украине и нивелировало ее попытки обвинить российскую сторону. Такими мыслями поделился в комментарии «360» военный эксперт Евгений Михайлов.

«На мой взгляд, заявление Джона Кирби о том, что США не видят намерений России применить ядерное оружие, является предупреждением украинской стороне, которая в последнее время раскачивает очень опасную ситуацию среди населения, готовя ее к возможному ядерному удару и так далее, ядерному заражению. По всем украинским СМИ представители укрорейха начинают объяснять, как себя вести при том или ином ядерном взрыве, идет массовая скупка препаратов из йода», — отметил спикер.

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По его мнению, сейчас США серьезно озаботились указанной проблематикой. Соединенные Штаты не собираются поставлять ядерное оружие ВСУ, значит, украинская сторона может готовить масштабную провокацию с Запорожской атомной электростанцией, указал Михайлов. Однако это не устраивает Белый дом, подчеркнул военный эксперт.

«Сейчас идет четкое обдумывание, на мой взгляд, того, что они взрастили из украинской хунты», — обратил внимание собеседник «360».

США не готовы к обмену ядерными ударами

Михайлов напомнил, что скоро в США пройдут президентские выборы. С точки зрения военного эксперта, Соединенные Штаты не готовы перед голосованием к ядерной катастрофе и к обмену ядерными ударами с той или иной стороной.

«В любом случае, заявление Кирби — оно нивелирует попытки украинского режима в данный момент обвинить Россию в подготовке нанесения каких-то ударов по Украине. Россия ведет чистую игру на поле боя — кто кого, у кого армия лучше, тактика лучше — и не намеревается применять ядерное оружие», — подчеркнул Михайлов.

Российская сторона не единожды заявляла, что применит ядерное оружие только в случае возникновения прямой угрозы исчезновения России как государства, добавил собеседник «360».

«Это все поняли, и сейчас Евросоюзу и Штатам вот эти все игры уже начинают надоедать. Мы не случайно видим критику украинского режима в крупнейших западных СМИ», — резюмировал военный эксперт.