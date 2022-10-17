Запад заявляет, что Россия должна играть по правилам. Но сам нарушает их при необходимости | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Запад заявляет, что Россия должна играть по правилам. Но сам нарушает их при необходимости Публицист Новоселов: на Западе существует проблема двойных стандартов РИА «Новости»

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Русские говорят, что Запад играет против Москвы. Неужели они считают, что возражать против действий России, выражать неодобрение или критиковать ее — «играть против»? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

Возражать против действий России, выражать неодобрение и особенно критиковать ее — это не «играть против России». На самом деле, это хорошо, особенно если делать это открыто, используя открытые площадки с возможностью диалога.

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Публичное обсуждение проблем на международных форумах и в рамках дипломатии полезно и может помочь увидеть проблемы, которых мы не замечаем, и начать работу над их решением.

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Однако слова и действия западных стран нельзя назвать добросовестной критикой. Существует проблема двойных стандартов. В абсолютно идентичных ситуациях Россию критикуют за агрессивные и враждебные действия, а Запад славят за миротворческие усилия и продвижение демократии. Если НАТО принимает или просто поддерживает одну из сторон конфликта, эту сторону объявляют воплощением всех возможных добродетелей.

В 2008 году Россию представили напавшим на Грузию агрессором, несмотря на то, что Россия защищалась. В 2011 году действия НАТО в Ливии представили как славную миссию по свержению жестокого диктатора, хотя они буквально вбомбили страну обратно в каменный век.

В Сирии Запад пытался сделать то же самое, используя шитые белыми нитками обвинения в «использовании химического оружия», подтвержденные лишь полувиртуальной организацией «Белые каски», имевшей связи с британской разведкой — как минимум через ее бывших офицеров.

А что насчет многочисленных обвинений российского президента в убийстве политических противников, невзирая на полное отсутствие мотивов и доказательств? BBC, CNN и другие западные СМИ говорят об этом как о доказанном факте.

РИА «Новости»

Смерть Сергея Магнитского, хоть она и печальная, использовали как повод для введения санкций против Москвы. Против всей страны, против всех нас. Без каких-либо доказательств или расследований, просто на основании голословных утверждений. Да, человек умер в тюрьме. Нужно ли наказывать за это 145 миллионов человек? Сколько людей умирают в тюрьмах во всем мире, в том числе в западных странах, в том числе из числа политических противников правительства?

Запад всегда заявляет, что Россия должна «играть по правилам», но сам нарушает правила, когда считает это нужным. Например, антироссийские санкции в принципе противоречат правилам ВТО, а Россия — член ВТО. Так что эти ограничительные меры незаконны с самого начала и останутся незаконными, даже если Россия выйдет из ВТО, поскольку закон не имеет обратной силы.

РИА «Новости»

Запад всегда говорит о легитимности, демократии и законности, однако поддержал незаконные протесты в Киеве в 2014 году, приведшие к свержению демократически избранного легитимного президента, которому даже не дали досидеть один срок. При этом они не признали совершенно легитимные действия регионов Украины, не пожелавших подчиниться бунтовщикам, захватившим власть в Киеве.

Так что нет, Россия не имеет ничего против неодобрения и критики. А вот враждебные действия и провокации — совсем другое дело.

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