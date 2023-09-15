Эксклюзив 15 сентября 2023, 21:24 Игра, в которую можно играть вдвоем. Санкции США против Китая дали обратный эффект Блогер «Голос Мордора»: Китай может легко уничтожить США в экономическом плане РИА «Новости»

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Введенными против Китая санкциями США навредили сами себе. Многие американские производства зависят от КНР как напрямую, так и косвенно. Начав игру в ограничения, Соединенные Штаты загнали себя в тупик и дали китайцем шанс хорошенько отыграться. На это Telegram-каналу «360» указал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Санкции — игра, в которую можно играть вдвоем. Как, например, Китай, который вводит ограничения против компаний аэрокосмической и оборонной компании Northrop Grumman Corp и Lockheed Martin Corp за поставку оружия Тайваню.

Реакции США пока не последовало, но это будет достаточно чувствительным ударом, так как даже оборонная промышленность во многом зависит от Китая.

Американское китайское производство

Как-то уже был интересный разбор, причем сделанный в самих США, сколько компонентов китайского производства используют при постройке того же истребителя F-35. Их масса — от самых простых металлических и пластиковых деталей до каких-то элементов микроэлектроники.

Разумеется, что касается микроэлектроники, то это второстепенные элементы, однако они необходимы. И их теперь придется искать в других странах, либо производить самим. В общем, это будет достаточно чувствительным ударом.

Интересно, что санкционную игру против Китая начали сами американцы. Цель проста и очевидна — сдержать технологическое развитие Китая, так как он может начать конкурировать в этой области с США.

Ирония ситуации

Американцы слишком поздно опомнились. Опоздали лет на 10. И еще более ироничным выглядит то, что именно США и помогли стать Китаю технологичной державой.

Бездумные переносы целых предприятий вместе с технологиями, обучение китайских инженеров и рабочих, огромные инвестиции в технологический сектор Китая на протяжении многих лет — так чего же вы хотите сейчас, ребята?

Ваши санкции теперь дают обратный эффект — Китай активно разрабатывает собственные технологии, да и не гнушается приворовывать при возможности. И в этом нет ничего плохого.

Зато сами США теперь критически зависят от Китая, который поставляет в Америку все — вплоть до бейсбольных бит.

Без Wrangler и туалетной бумаги

Соединенные Штаты вообще производят не так много продукции в реальном секторе и зависят не только от Китая, но и множества других стран.

По большому счету, США в один момент могут остаться не только без значительной части электроники, но и без джинсов Wrangler, без знаменитых техасских ковбойских шляп и даже без туалетной бумаги. Больше половины привычных товаров просто исчезнут с прилавков магазинов.

Конечно, все это можно снова начать производить в США, но это потребует неимоверных усилий и инвестиций.

Да и переносить производства в другие страны с дешевой рабочей силой тоже очень дорого. Apple до сих пор не может убрать из Китая производство телефонов, хотя и очень старается.

Получается, если Россия сейчас — единственная страна, способная уничтожить США в военном плане, то Китай — единственная страна, способная [раздавить американцев] экономически.

Понятно, что это крайняя мера. Потому что по Китаю это ударит тоже очень сильно, но в США должны осознавать этот факт и вряд ли от этого там чувствуют себя уютно.