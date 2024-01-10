Эксклюзив 10 января 2024, 14:31 Игра на системе издержек и противовесов. В Эквадоре начался банальный передел власти Политолог Гуреев заявил о банальном переделе власти в Эквадоре IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Режим внутреннего вооруженного конфликта ввели в Эквадоре. В стране начались беспорядки после побега лидеров бандитских группировок из тюрьмы. То, что мир сейчас наблюдает в Эквадоре — это банальный передел власти между руководством страны и бандформированиями, рассказал «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — его прямая речь.

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Выгодные сельхозкультуры

Характерной особенностью западного побережья Южной Америки всегда был факт того, что на этих территориях крайне эффективно можно заниматься сельским хозяйством. Действительно, на полях что Колумбии, что Эквадора можно выращивать все что угодно, начиная от пшеницы, заканчивая фруктовыми деревьями. Но есть одно но: рентабельность этого производства и рентабельность этих сельхозкультур не очень-то высокая.

Но на эти территориях можно крайне эффективно выращивать другую культуру, у которой рентабельность просто колоссальная: это листья Коки, из которых в дальнейшем делают кокаин. Один из самых страшных наркотиков, который в дальнейшем очень просто перевезти, экспортировать из Колумбии, из Эквадора на территорию Соединенных Штатов Америки.

И это довольно налаженная схема, довольно просто это все осуществляется, при чем осуществляется уже лет 50, если не больше. За этот период времени естественно сколотилось огромное количество незаконных бандформирований, которые как раз промышляют этим самым бизнесом.

Но бизнес этот настолько выгоден, что по экономическому наполнению незаконные бандформирования в некоторых случаях даже обгоняют федеральное правительство как Колумбии, так и Эквадора.

Огромные деньги

Самый, наверное, яркий пример — это Пабло Эскобар, который был чуть ли не богаче самого правительства Колумбии. И, если мы помним, то между Пабло Эскобаром и руководством Колумбии были постоянные войны, постоянные конфликты. Очень многие поддерживали Пабло Эскобара внутри своей страны только благодаря тому, что на этом зарабатывались огромные деньги. Такие, которые официальное правительство не может предоставить.

Эквадор в этом формате не является исключением. Это тоже территория, на которой крайне эффективно можно заниматься подобным «сельским хозяйством». На этой самой территории Эквадора огромное количество незаконных бандформирований, которые занимаются своей деятельностью.

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Федеральное правительство Эквадора постоянно занимается тем, что борется с этими незаконными бандформированиями. Но будем откровенны, что бороться с ними не всегда выгодно. Банально потому, что все-таки какие-никакие, но деньги они приносят. Но стоит понимать, что здесь идет постоянная игра на системе издержек и противовесов между правительством Эквадора и бандформированиями по вопросу финансового обеспечения.

Передел власти

Поэтому то, что мы сейчас с вами видим в Эквадоре — это банальный передел власти между руководством Эквадора и этими самыми бандформированиями.

Какие задачи ставятся перед бандформированиями? Банально: не легализация своего бизнеса, потому что никогда не легализуют такую законную продажу, а тайная легализация. Это формат того, что руководство Эквадора закрывает в широком смысле этого слова глаза на деятельность бандформирований, мешает им в дальнейшем жить и торговать этой самой продукцией. А бандформирования будут отчислять определенный процент совей прибыли руководству Эквадора.

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Но видите, в чем проблема? В том, что ни американское руководство с этим не согласно, и периодически с этим борется, ни эквадорское руководство тоже не всегда согласно с подобными действиями. Поэтому то, что мы с вами сейчас видим, это определенный виток конфликта, который закончится, скорее всего, в очень тайных форматах обсуждений между руководством этих формирований и правительством Эквадора.