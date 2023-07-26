Эксклюзив 26 июля 2023, 13:04 Игра на аудиторию. Зачем Кеннеди-младший на самом деле выступил за налаживание диалога России и США Политолог Ярошенко: слова Кеннеди-младшего об отношениях с Россией являются популизмом Pxhere

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Однако это не значит, что Америка придерживается в прямом смысле пророссийских взглядов. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» объяснил, что Соединенные Штаты, чувствую себя гегемоном, никогда не откажутся от попытки влить на Россию. И попытки наладить отношения со страной — не более, чем популизм и игра на аудиторию.

Ничего пророссийского

«Роберт Кеннеди тоже играет в популизм. Играет для условно пророссийской аудитории, которая есть среди американского электората. Понятно, что эта внутриамериканская аудитория с пророссийскими взглядами идет от противного. Никакими русофилами они не являются и в долгосрочной перспективе никогда ими не будут», — заявил эксперт.

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Ярошенко отметил, что русофильство вообще противоречит логике национальных американских интересов, поэтому никогда нормальных конструктивных отношений с Америкой у России не будет. Пока Соединенные осознают себя глобальной державой-гегемоном, от попыток влияние на Евразию, а соответственно и Россию, они не откажутся.

Это их прямые национальные интересы. Поэтому любые разговоры о том, что кто-то хочет наладить хорошие отношения с Россией на высоком уровне — не больше, чем популизм, попытки играть на глубокого недумающего американского избирателя Алексей Ярошенко Политолог

Всем надоела возня с Украиной

Собеседник канала добавил, что части американского электората уже надоела ситуация с Украиной, с поставками вооружения киевскому режиму. Больше всего не нравится эскалация отношений, которая может привести к прямому военному столкновению, обмену ядерными арсеналами.

«Есть серьезная аудитория в Америке, которая от этого устала, и она, как бы по инерции от противного, придерживается пророссийских взглядов. Но повторюсь, очень условно. Те люди, например как Кеннеди, которые говорят о том, что надо налаживать отношения, они пытаются играть на чувствах», — сказал Ярошенко.

Против природы не попрешь

По словам эксперта, какая бы власть в США не пришла, какой бы режим не начал действовать, есть национальные американские интересы, они вне времени и пространства.

«Они вне политической конъюнктуры, и они диктуют любому политическому лидеру попытки вмешательства в Евразию для контроля всего мира. Это надо понимать, поэтому сейчас это не больше, чем популизм», — заключил политолог.