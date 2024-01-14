Эксклюзив 14 января 2024, 13:09 «Идеальный инструмент». Британия сделала из Украины свою колонию Блогер «Голос Мордора»: Украина фактически превратилась в британскую колонию Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Новые договоренности Украины с Британией выгодны только Соединенному Королевству — оно в итоге не должно практически ничего, а Украина должна ему все. Об этом для колонки «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его речь.

А ведь шикарные гарантии безопасности Великобритания предоставила Украине, не находите? Идеальная сделка, но только не для Украины. [Премьер-министр Британии] Риши Сунак, видимо, очень хорошо изучил опыт того, как Великобритания когда-то насиловала его историческую Родину, и полностью использовал данный опыт в отношении Украины.

Именно за это и умирают сейчас в лесополосах и окопах украинские мужики. За то, чтобы их страна оказалась проданной и преданной. Причем тем человеком, который сейчас ходит одетый в стиле милитари, но при этом четыре раза уклонялся от воинской службы. И самое время вспомнить, как украинцы гордо говорили русским, что «не рабы». Выяснилось, что даже хуже рабов. А все разговоры о свободе и вольном духе украинского народа оказались самым настоящим пустым местом. Нет никакого вольного духа, есть лишь какая-то скотская покорность, и пока неизвестно, когда хоть кто-то в этой стране очнется от самого страшного в ее истории кошмара.

Впрочем, проснуться не дают. Телемарафон круглосуточно промывает мозги, в Киев, как на паломничество, приезжают всякие большие западные политики и чиновники, выражая «поддержку», но при этом не давая никакой конкретной помощи.

«Кровавая язва»

Что-то мне подсказывает, что именно те британцы, которые заполучили очень важный в современной промышленности литий и бесплатных украинских солдат для того, чтобы те воевали за Британию по всему миру, сейчас начнут склонять Украину к заморозке конфликта и неким переговорам. Просто потому, что это им сейчас выгодно и надо фиксировать прибыли. А кроме того, со сражающейся страны особо много не поимеешь. Ведь там наверняка не только литий. Тем более что и Украина получила свои «гарантии безопасности» от Великобритании.