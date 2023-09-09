Эксклюзив 09 сентября 2023, 19:59 Идеальный фашизм. Европа согласилась на добровольную эвтаназию, угробив свою экономику Блогер Голос Мордора: Европа игнорирует предупреждения о нищете и безработице pxhere.com

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Европейские страны находятся на грани краха, но упорно продолжают этого не замечать. Под громкие лозунги о свободе и демократии происходят жуткие вещи, противоречащие человеческой природе. Западные власти разваливают собственные государства, уровень жизни людей стремительно падает. О сложившейся ситуации специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Иногда создается впечатление, что Европа решилась на эвтаназию. На самое обычное добровольное самоубийство, в комфортных условиях и под наркозом. Причем наркоз этот не вырубает пациента в сон, а делает его радостным и счастливым, вводит в эйфорию, пока все вокруг рушится.

Реакция убита напрочь

Эвтаназия проходит под громкие лозунги о свободе и демократии, «прекрасном зеленом будущем», настоящим издевательством и насилием над человеческой природой под радужными флагами. Эвтаназия проходит весело и зажигательно, но при этом стоит очень дорого. Это тоже инвестиция, которая кому-то принесет огромные дивиденды. Кому? А тут ответ очень простой.

Удивительно, но даже в системных либеральных европейских изданиях кто-то начинает бить в набат. Но никто этот набат не слышит. Потому что тот наркотик, под которым проходит эвтаназия, напрочь убивает реакцию и на всяческие раздражители, какими бы сильными они ни были.

Издание Die Welt регулярно публикует материалы о катастрофической ситуации в экономике Германии. Статьи пишут бизнесмены, видные экономисты. Раскладывают по полочкам, почему вот так жить нельзя. Такие материалы появляются в издании каждый день. Но их никто не замечает! Прямо как в той старой песенке: «Все хорошо, прекрасная маркиза». Такие же материалы появляются и в Der Spiegel.

Нищета на смену богатой жизни

Французская Le Monde, настоящий рупор либерализма и глобализма, пишет о том, что Европа стремительно нищает. Европа, которая еще несколько лет назад была расслабленной, богатой и вальяжной. Которую многие в мире считали образцом для подражания.

Теперь европейские страны становятся беднее самых депрессивных штатов США. Франция оказалась между Айдахо и Арканзасом, которые в рейтинге благосостояния Америки находятся глубоко в пятом десятке, да и никогда не отличались высоким уровнем жизни. Это там самая нищая американская глубинка с ржавыми неработающими заводами, жилыми вагончиками и дешевым кукурузным виски.

Германия — экономический локомотив Европы, которая держала на плаву всю европейскую экономику, обеспечивая ее производственный потенциал, сейчас в самом конце четвертого десятка американских штатов. И делает все, чтобы забраться в пятый, догнать и перегнать Францию. Правда, последняя задача будет очень сложной. Президент Франции Эммануэль Макрон очень талантлив и успешен в деле развала своей страны. Но и канцлер Германии Олаф Шольц может удивить.

Идеальный фашизм

Европейцам буквально орут в уши о катастрофе, но наркотик настолько силен, что этого никто и не замечает. Это даже не жужжащая муха — вообще ничто. Европейцев предупреждают, что скоро грядет безработица, падение уровня жизни поскачет настоящим галопом, но это глас вопиющего в пустыне.

Или какой-то страшный эксперимент по строительству нового, идеального фашизма. А либеральные издания публикуют правду о состоянии экономики лишь для того, чтобы проверить, насколько сильно действует наркотик и как успешно идет эвтаназия.

И надо признать, что они очень довольны этим результатом.