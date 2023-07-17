Эксклюзив 17 июля 2023, 22:39 «Хватит, в конце концов». Зерновой сделке — год Обозреватель «360» Иван Бер: о неэффективности зерновой сделки говорили до теракта в Крыму Телеканал «360»

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Срок третьего по счету продления зерновой сделки истек. Что дала в итоге эта сделка, какую пользу принесла России? Накормлены ли беднейшие страны хлебом? В этом разбирался обозреватель Иван Бер в авторской колонке для «360».

Далее — прямая речь

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Большинство пользователей соцсетей негодовало, во-первых, из-за очередного теракта со стороны ВСУ, а во-вторых, неужели после всего этого продлят зерновую сделку?

Теракт в Крыму

Перед окончанием срока сделки Крым был атакован беспилотниками, а в ночь на 17 июля, в последний день действия инициативы, ВСУ совершили очередной теракт. В этот раз цель была достигнута: мост поврежден, а самое ужасное — погибла молодая семья.

Эксперты считали, что таким образом Киев пытается надавить на Москву, чтобы сроки сделки были продлены, но в мире никто не будет идти на поводу у терроризма. Непродление сделки — это не ответ на удар по мосту, о ее неэффективности говорили заранее.

Причины согласия России на продление зерновой сделки ранее: выход российских судов с удобрениями из портов стран Прибалтики, импорт сельхозтехники и запчастей к ней, доставка зерна и удобрений в беднейшие страны мира, подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Ни одно из условий выполнено не было. А еще и аммиакопровод подорвали.

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Как отразится не продление зерновой сделки на России?

Ну, лучше России от «черноморской инициативы» точно не стало, а за 360 дней ее существования были только проблемы и убытки. Чтобы сделать из России мирового монстра ее шантажировали: не дашь зерно вывезти — значит, будешь виновата в голоде в странах Африки и Южной Америки.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что приостановка участия РФ в зерновой сделке — правильное решение, это поддержит цены на российскую пшеницу. И самое главное, если пшеница так нужна миру, то пусть открывают пути и возможности для ее реализации через снятие ограничений.

А не хотят, то пусть сталкиваются с мощным ростом цен. Мы от этого все равно страдать не будем. Те направления экспорта российского зерна, которые сейчас существуют, никак затронуты не будут.

Куда шло зерно на самом деле

Для справки: 10 покупателей украинского агропромышленного комплекса на период сделки.

Китай закупил почти восемь миллионов тонн украинского зерна, Испания — шесть миллионов тонн, Турция — почти три с половиной миллиона тонн, Египет — полтора миллиона тонн, Бангладеш, Израиль и Тунис — все меньше одного миллиона тонн. Эти страны не голодающие, там все в порядке в плане фуд-стрита, гастрономов и булочных на каждом углу.

А еще больше половины экспорта из украинского государства через черноморскую сделку пришлось на кукурузу. Большая часть ее ушла на корм для западного скота и как сырье для производства биотоплива. А не для производства кукурузных лепешек для умирающих от голода жителей Черного континента. И уже тем более эту половину заняла почему-то опять же не пшеница.

Кстати, если говорить о Европе, то зерно ушло только в западные страны этого континента. В Восточной Европе продукция с Украины запрещена для продажи.

После отказа продления сделки из топ-10 видно, что большего всего пострадает Китай, но не от голода, а потому, что он это зерно сам планировал продавать.

РИА «Новости»

ЕС, Турция и Китай готовятся к мощному росту цен

Об этом сообщает источник СМИ в Турции. До этого оттуда же говорилось о том, что сделка будет продлена. Поэтому будет мощный рост или нет — посмотрим позже. Опять же, винить в этом Россию бессмысленно.

Дешевое украинское зерно, рапс и кукуруза для Запада закончились. А в плане продажи зерна голодающим — можно сделать это через продажу российского зерна в Китай и далее тем, кто нуждается.

А что это давало Украине?

Экономическую выгоду от продления сделки получала Украина. Через три ее порта было вывезено 33 миллиона тонн зерновых, подсолнечных и рапсовых на сумму 16 миллиардов долларов. Это смягчило падение украинского экспорта с 68 миллиардов долларов по итогам 2021 года до 44 миллиардов долларов в 2022 году. Даже как-то неловко это осознавать.

Это очень много денег для страны, которая находится в военном конфликте с Россией.

Понятно и желание Турции продлить зерновую сделку: для этой страны вопрос с зерном является важнейшим. Например, в 2021 году страна экспортировала три миллиона тонн муки на один миллиард долларов, сама мука производится из зерновых, которые беспошлинно ввозятся в республику при условии переработки и последующего сбыта. Сделка позволила Турции сделать минимальными убытки в кризис и, конечно, косвенно помочь Эрдогану на выборах.

Остается Европа, которая использовала сделку как рычаг управления РФ. Но план не выгорел. Теперь последуют провокации и обвинения.

РИА «Новости»

Что имеем в итоге?

Первое — Украина теряет статус мирового поставщика зерновых и масличных, превращаясь в регионального поставщика продукции для некоторых стран ЕС. Утраченные Киевом рынки занимает Россия. 87% российского агропромышленного экспорта по итогам прошлого года пришлось на дружественные страны, в том числе на рынки, которые ранее контролировала Украина. РФ обещала осенью сама обеспечить зерном беднейшие страны и с задачей справилась. Так что претензий к ней быть не может.

Второе — в России ускорилось развитие мукомольной промышленности. Экспорт муки увеличился в три с половиной раза, соответственно, и прибыль от этого тоже. Впервые российская мука была поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку.

Третье — в России приступили к развитию собственного морского торгового флота. Объединенная судостроительная корпорация проектирует зерновоз водоизмещением 90 тысяч тонн класса река — море. А еще 45% акций одного из крупнейших российских зерновых инвестиционных фондов «Деметра» проданы банком ВТБ государственному инвестиционному фонду Омана.

Получается, что, вероятнее всего, на мировой рынок российское зерно будет попадать через арабские страны. Значит, процент российского зерна в этих регионах вырастет и будет распространяться на соседние. Если Запад не захотел российский хлеб, то им очень заинтересованы на Аравийском полуострове. Выгоду получают оба государства.

Мое имя — Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.