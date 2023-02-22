Эксклюзив 22 февраля 2023, 19:27 Хвастун вместо шпиона. Глава украинской разведки сочиняет басни ради западных кураторов Украинский политик Олейник: глава ГУР Украины занимается элементарным хвастовством Кирилл Буданов / Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Многочисленные пожары в России неслучайны, заявил журналистам начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он утверждает, что это «не совпадение», ведь «просто так горит». Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», с какой целью Буданов сочиняет подобные сказки.

Далее — прямая речь.

Басни Буданова

Как правило, руководители спецслужб не выступают какими-то модераторами общественного мнения, не создают медиаповоды. Они просто делают свою работу. И если спецслужбы какой-либо страны проводят операции, об этом, как правило, молчат. Но здесь мы наблюдаем необычный случай.

Кирилл Буданов все время рассказывает какие-то басни: то о великих наступлениях на Крым, то о том, что будут какие-то события в России.

Думаю, в данном случае это скорее желание приписать себе «заслуги». Кураторы же спрашивают: где денежки, которые мы вам дали? Вот и приходится выдумывать что-то.

Конечно, в России есть засланные, несомненно. И ФСБ иногда об этом говорит. Каждый случай пожаров нужно отдельно расследовать, везде есть своя причина. Как правило, можно установить и источник возгорания, и людей, причастных к этому. Зачастую причина в обыкновенной халатности.

Я помню, что недавно было несколько пожаров, где установили: причиной стало нарушение правил сварочных работ. Буданов это тоже своим диверсантам в заслуги приписал?

Вообще, странно, что руководитель спецслужбы занимается таким элементарным хвастовством, раскрывает в какой-то мере, получается, планы. Зачем? Видимо, пытается посеять страх, неуверенность среди россиян.

Будьте бдительны!

Безусловно, нужно проявлять бдительность. Особенно в Крыму и новых регионах России.

Украина ведь считает, что Крым — их территория. Конечно, это уже Россия, после госпереворота на Украине. Но киевским властям американцы дали добро на то, чтобы на полуострове проводить теракты, обстреливать, посылать дроны. Без их согласия вряд ли бы украинцы совершили диверсию на Крымском мосту.

РИА «Новости»

В Херсонской области, в Запорожской, в районах, подконтрольных России, регулярно вылавливают серьезные диверсионно-разведывательные группы, они там были и «спящие», и дополнительно их забрасывали.

Поэтому, с одной стороны, Буданов, конечно, может, и преувеличивает возможности своей службы, с другой — надо проявлять бдительность.

Осмотрительности нужно учиться у тех, кого беда заставила освоить этот навык. У израильтян, например. Они всегда особую осторожность проявляют к тем, кто оставляет сумки, непонятные предметы.

В общем, надо быть бдительными, обязательно. Так устроен сегодня мир.