Мир 24 января 2024, 23:42 «Хуже, чем когда-либо». Стрелки часов Судного дня подошли к самой опасной отметке Би-би-си: часы Судного дня показали, что ситуация в мире хуже, чем когда-либо Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Стрелки часов Судного дня ежегодно передвигают назад или вперед — к «ядерной полуночи». В 2024 году время их следует оставить на чрезвычайно рискованном «уровне», отметили ученые. Как только часы покажут «полночь», человечество само себя уничтожит. До этого момента осталось всего 90 «секунд».

Стрелка часов Судного дня остановилась

В понедельник, 23 января, американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил: в 2024 году стрелки часов Судного дня остановились на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи». Дальше стрелку не перевели. Эти полторы минуты как нельзя лучше отразили беспрецедентную угрозу, с которой столкнулся мир.

По словам специалистов, застывшие стрелки не значат, что в мире все стабильно, а конфликты скоро завершатся. Напротив — ученые хотели призвать руководства ряда стран к действиям, показать им, насколько все серьезно.

На расположение стрелок повлияли многие события. Среди них — украинский кризис и военный конфликт в секторе Газа, а также изменение климата, развитие искусственного интеллекта, угроза ядерной эскалации и «злоупотребление биологическими патогенами».

График изменения стрелки на Часах Судного дня. Самый высокий показатель был в 1991 году, когда стрелку перевели на 23:43, самый низкий — в 2023-м / Викимедиа

Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». В 1947 году его запустили создатели первой атомной бомбы в США. Они решили, что определить степень напряженности можно при помощи стрелок на циферблате — чем они ближе к «полуночи», тем обстановке в мире опаснее. В начале 2023 года на часах осталось всего лишь 90 секунд — минимум за всю историю проекта.

Решение об установлении «времени» принимают члены совета директоров журнала. К работе привлекают и других экспертов — в частности, речь идет о 18 Нобелевских лауреатах.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

На показания часов обязательно следует обращать внимание — положение стрелок должно привлечь внимание общественности к глобальным проблемам, рассказали эксперты британскому изданию Би-би-си.

«Конфликт на Украине и повсеместная растущая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и США тратят огромные деньги на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, что усиливает постоянно присутствующую опасность ядерной войны из-за ошибки или просчета», — подчеркнули специалисты.

Как менялось время на часах Судного дня

С момента создания стрелки часов переводили 24. Начиная с 1991 года их упорно передвигают к полуночи — лишь в промежуток с 2010 по 2012 годы их ненадолго сдвинули назад.

В 2017 году ученые начали учитывать риски, связанные с изменением климата, и показатели стали указывать на без пяти минут полночь. С тех пор глобальное потепление стало важным элементом расчета для «Бюллетеня».

Оставшиеся 90 секунд до ядерной полуночи — не первая опасная ситуация. Стрелки часов уже предупреждали человечество о реальных угрозах. Самые явные по версии ученых — в подборке «360».

До полуночи 120 секунд — 1953 год

Группа экспертов в 1953 году перевела стрелки часов так близко к полуночи, как никогда ранее. Две минуты до ядерной полуночи — такую оценку обстановке в мире ученые дали из-за испытания термоядерных бомб США и Советского Союза.

Ближе к 1960-м стрелки часов передвигали преимущественно назад. Так, в 1960 году до полуночи оставалось семь минут, а в 1963-м — 12.

Атомные испытания в американском штате Невада, 1953 год / Викимедиа Американские военные наблюдают за испытаниями ядерного оружия в штате Невада, 1953 год / Викимедиа Атомные испытания в американском штате Невада, 1953 год / Викимедиа Американские военные наблюдают за испытаниями ядерного оружия в штате Невада, 1953 год / Викимедиа

До полуночи 150 секунд — 2017 год

В XXI веке время до полуночи стали считать в секундах, а не минутах. В ежегодном отчете «Бюллетеня» 2017 года ученые отметили — «слова одного единственного человека» стали причиной, по которой стрелки передвинули на 30 секунд к полуночи. Этим человеком был экс-президент США Дональд Трамп, который говорил об использовании и распространении ядерного оружия, а также не обращал внимания на проблему климатических изменений.

По мнению группы специалистов, всего за несколько дней после инаугурации он «ухудшил и без того сложную ситуацию с международной безопасностью».

Бывший президент США во время официального ужина с губернаторами в Белом Доме, 2017 год. Фото: Mark Wilson / Consolidated News Photos/Global Look Press

До полуночи 100 секунд — 2020 и 2021 годы

В 2020 году ученые впервые сообщили об антирекорде часов Судного дня. Риски ядерной войны и изменений климата, а также распространение дезинформации и поведение мировых лидеров стали поводом разместить стрелки в 100 секундах до полуночи — ближе, чем когда-либо в истории проекта на тот момент.

Протесты в Германии из-за ограничений в период пандемии коронавируса, 2020 год. Фото: Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

Спустя год группа ученых решила не изменять положение стрелок. «Бюллетень» указал на ускорение ядерных программ во многих странах, пандемию коронавируса и продолжающуюся неспособность государств противостоять изменениям климата.

По словам специалистов, несмотря на «активную борьбу с патогенами и попытки предотвращать мировые конфликты», они решили не трогать часы, чтобы показать, что человечество «остается в опасном положении».

До полуночи 90 секунд — 2023 год

Конфликт на Украине, биологические угрозы, распространение ядерного оружия, климатический кризис, спонсируемая государствами дезинформация и разрушительные технологии спровоцировали перевод стрелок часов на 10 секунд вперед.

«Сейчас часы показывают 90 секунд до полуночи — это самый близкий момент к глобальной катастрофе, который когда-либо был», — обратила внимание президент американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон в 2023 году.

Часы должны подталкивать человечество к действиям, напоминая о мировых проблемах и конфликтах, подчеркнули журналисты Би-би-си.

В 2024 году ученые не сдвинули стрелки и оставили их на отметке в 90 секунд до «ядерной полуночи». Это не значит, что в мире все идет своим чередом. Наоборот — сложившаяся ситуация свидетельствует о «неспособности глав государств найти реальное решение кризисам». По словам авторов статьи, вероятно, сегодня обстановка в мире «хуже, чем когда-либо».

«Конечно, часы Судного дня все еще тикают, и если мы не повернем время вспять, то очень скоро услышим бой курантов», — заключили обозреватели.