Мир 31 августа 2023, 15:16 Хотеть не вредно. США задумали затягивать конфликт на Украине ради Байдена Политолог Светов объяснил желания США затягивать украинский конфликт White House

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В США допустили вариант затягивания украинского конфликта до выборов в 2024 году. Все ради того, чтобы повысить шансы на переизбрание нынешнего лидера страны Джо Байдена. Комментируя такой прогноз, политолог Юрий Светов заметил, что это не единственный сценарий, над которым работают в Вашингтоне. При этом Соединенным Штатам нужно помнить о том, что не все в развитии кризиса будет зависеть от того, что им хочется, заметил он в беседе с «360».

Зачем США затягивать конфликт

«США выстраивают разные варианты действий сейчас, в том числе с определенной степенью понимания, что нанести поражение России на Украине не получится», — отметил Светов.

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Помимо этого, напомнил политолог, затягивание конфликта выгодно США для их военно-промышленного комплекса — заказы идут, боеприпасы тратятся, их можно производить.

Однако в своих расчетах американская сторона не учитывает, что, если она собирается делать все, чтобы кризис продолжался, главным действующим лицом выступают не Штаты со своими желаниями, а ВС России, указал Светов.

Вооруженные силы Российской Федерации будут действовать так, как перед ними поставлена задача Верховным главнокомандующим. Аналитики ЦРУ могут выстраивать свои планы, но это не значит, что мы будем с этими планами считаться и как-то их всерьез рассматривать. Россия действует из своей собственной логики. Юрий Светов политолог

«Они хотеть могут чего угодно. Они хотели нанести нам поражение — у них не получилось. Они захотели ввести санкции и разрушить экономику России — у них не получилось. Теперь они этого хотят. Ну, хотеть не вредно, а вот реализовать хотелки гораздо сложнее», — подчеркнул собеседник «360».

А что еще остается Байдену?

Говоря о предстоящий в США выборах, Светов констатировал, что Байдену в целом больше ничего и не остается, кроме как пытаться затягивать конфликт. Не может же он взять и признать поражение сейчас и проиграть выборы.

Они же раскрутили военную истерию в США до невозможного уровня, твердят одно — поражение Украины означает поражение демократии, поражение солидарности западных стран и так далее. Юрий Светов

Политолог обратил внимание, что положение Байдена уже пострадало после вывода американского контингента с территории Афганистана. Нельзя исключать, что после выборов он может начать рассматривать другой сценарий продолжения украинского конфликта.

«Но пока они строят разные варианты, как все-таки повернуть ситуацию на Украине себе на пользу. Отсюда все эти разговоры о перемирии, о перегруппировках и вот этот вариант [с затягиванием конфликта до выборов] в том числе», — заключил Светов.

Бросит украинцев, как и афганцев

Версию с затягиванием конфликта до 2024 года до президентских выборов в США, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс представил в статье для The Daily Reckoning.

«Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание», — выразил уверенность автор материала.

После этого, по его словам, если Байден выиграет выборы, он бросит украинцев так же, как он бросил афганцев.