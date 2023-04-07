Эксклюзив 07 апреля 2023, 01:52 Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Олланд зря гордится, что смог обмануть Россию Минскими соглашениями «Голос Мордора»: Россия поставит финальную точку, которая не понравится Олланду РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские пранкеры Вован и Лексус в очередной раз вывели на чистую воду западного политика. В этот раз в ловушку попал экс-президент Франции Франсуа Олланд, который считал, что беседует по телефону со своим давним приятелем — бывшим главой Украины Петром Порошенко. Олланд разоткровенничался о том, как ловко обманули Россию Минскими соглашениями. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» раскрыл, какую игру могли вести российские власти, подписывая договор.

Далее — прямая речь.

Реклама

В игры можно играть вдвоем

Бывший президент Франции Франсуа Олланд поговорил по телефону со своим давним другом Петром Порошенко. Ну, по крайней мере — он так думал, а в реальности пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В общем-то — уже достаточно рядовое событие, да и на удочку Вована с Лексусом попадались рыбы куда крупнее, но данный розыгрыш очень интересен откровениями на тему Минских соглашений.

Бывший президент Франции об этом уже говорил и теперь повторил снова — Минские соглашения были подписаны Западом для того, что обмануть Россию и подготовить Украину к конфликту, выиграть для нее время.

«Все думали, [президент России Владимир] Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать Украине укрепить свои военные возможности», — сказал он (Олланд — прим. ред.).

И вот как-то принято считать, что этот обман удался. Но мало кто задумывался, что в ту игру, которую Запад начал подписанием Минских соглашений, вполне можно было играть и вдвоем. И вполне вероятно, что российское руководство вполне себе осознавало истинную суть договоренностей с Украиной под западными гарантиями, тем более, что Запад уже давал накануне некие гарантии бывшему президенту Украины Порошенко. И чем это кончилось, мы все прекрасно знаем.

Был ли у России иной выход, кроме как заключение заведомо провальных договоренностей, с помощью которых ее хотели обмануть? Мне кажется, что нет. И про то, что в Минских соглашениях изначально заложен обман, в России прекрасно понимали. Но и самой России было необходимо драгоценное время.

Последствия Минских соглашений для России

Конечно, бытует мнение, что весь процесс создания из Украины некоего тарана против России можно было предотвратить еще в 2014 году. Тем же самым методом — военным. Но была ли Россия тогда к нему готова? Как показали события на Украине, даже при том, что к спецоперации тщательно готовились, многое все равно пошло не так, как планировали. А что бы было в 2014 году?

Да и каким был бы эффект от санкций, если бы Запад ввел их тогда? Это сейчас там не могут найти российские золотовалютные резервы, чтобы их арестовать. Скорее всего по той простой причине, что они были тихо и аккуратно выведены в безопасные места, а на Западе остались лишь на бумаге.

Как бы ни критиковали импортозамещение, проведено было и оно. Не идеально, с проблемами, но сделано было очень многое. И сейчас это прекрасно видно в том, что эффект от санкций, которые в таких масштабах в мире еще никогда не вводились, сведен к минимуму. Россия смогла обезопасить свою экономику если не полностью, то в значительной мере. И это тоже результат Минских соглашений.

Так что очень зря господин Олланд так горд тем, что вместе с [экс-канцлером Германии] Ангелой Меркель обманул Россию. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, а финальная точка в этой истории еще не поставлена и она будет такой, что вряд ли понравится Франсуа Олланду.