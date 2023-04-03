Эксклюзив 03 апреля 2023, 22:30 Хорошо для России, но плохо для Запада. К чему приведет снижение объема добычи нефти странами ОПЕК+ Аналитик Юшков: снижение объема добычи нефти странами ОПЕК+ станет существенным для рынка РИА «Новости»

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Решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти в общей сложности на 1,65 миллиона баррелей в день с мая и до конца 2023 года негативно повлияет на экономику западных стран. При этом для России подобное решение очень выгодно, заявил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Рост инфляции и замедление темпов экономического роста

«Для западных стран, конечно, это решение в общем-то негативное, потому что оно приведет к росту цен. <…> Им придется приобретать ее (нефть — прим. ред) по более высоким ценам», — сказал аналитик.

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Подорожание топлива в западных странах приведет к росту инфляции. США, например, реагируют на инфляцию следующим образом: они пытаются ее гасить, поднимая ставку центральных банков. Последствиями этого становится замедление экономического роста, подорожание кредитов, а уже от этого страдает и население.

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По мнению Юшкова, создается негативная циклическая реакция. Рост ставки банков толкает цену на нефть вниз. И для того, чтоб удержать эту цену, страны ОПЕК+ принимают решение о сокращении объема производства — то есть не для того, чтобы задрать ее высоко, а для того, чтобы удержать ее хотя бы в районе 85 долларов за баррель.

«И получается циклическая история, когда Запад пытается бороться с инфляцией, тем самым давит на цены. А чтобы поднять обратно цены, ОПЕК+ снижает добычу — цены опять поднимаются, и опять по-новому. Но в итоге получается, что мировая экономика замедляется», — отметил Юшков.

Также эксперт спрогнозировал другую реакцию Запада на это решение. США могут активизировать принятие закона, который де-факто запрещает картельные сговоры, организацию ОПЕК и ОПЕК+ как таковые.

Это нанесет удар по отношениям арабского мира и Соединенных Штатов, которые и так не лучшие времена переживают. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Россия окажется в плюсе

Для России же, по мнению собеседника «360», решение участников ОПЕК+ поддержать нашу страну в снижении добычи нефти, обернется позитивными последствиями.

«Нас по сути поддерживают такими же действиями другие участники. Поэтому цена будет поддержана гораздо сильнее, чем исключительно российскими объемами. Также это позитивно для нас еще и потому, что, когда с рынка уходят такие существенные объемы, это снижает спрос на танкеры для морской перевозки нефти. То есть меньше спроса на морскую перевозку, меньше ажиотажа и меньше ставки фрахтов, то есть аренды танкеров. А последние месяцы стоимость фрахта была очень высокой», — объяснил эксперт.

Ранее Россия продлила добровольное сокращение количества добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Снижение составит суммарно 1,65 миллиона баррелей в сутки, почти треть объема сокращения возьмут на себя наша страна и Саудовская Аравия. Также это решение поддержали две страны, не входящие в организацию — Казахстан и Оман.