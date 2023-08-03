Эксклюзив 03 августа 2023, 12:37 Холодная война или третья мировая. Мир подошел к опасной черте Политолог Ярошенко: противостояние двух блоков может спровоцировать новую холодную войну РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО может спровоцировать новую холодную войну. Политолог Алексей Ярошенко подтвердил, что признаки противостояния уже появились. Однако более вероятным в беседе с «360» он назвал начало третьей мировой войны.

Противоборство двух блоков

«То, где мы сейчас находимся в части развития международных отношений, можно рассматривать, с одной стороны, как действительно уже начавшуюся новую холодную войну. С этой точки зрения есть все ее атрибуты», — сказал он.

Реклама

Сформировались, по словам политолога, два блока стран, которые вступили в глобальное противостояние друг с другом. Один из них, западный, оформился четко, другой — нечетко. Ярошенко допустил, что, если Китай заговорил о новой холодной войне, значит, задумался о том, чтобы усилить сотрудничество или даже вступить в союз с Россией.

Коварный соперник

Он напомнил, что холодная война между США и СССР имела «горячие участки» — противостояния во Вьетнаме, Афганистане, Корее, Африке, Латинской Америке. И в каждом случае представители одного блока сражались с членами противоположного.

«Сегодня тоже так происходит, но есть серьезные отличия. В нынешнем конфликте Россия является прямым участником, а опосредованно участвуют американцы. То есть им хватило ума не втягиваться напрямую», — заявил политолог.

Ярошенко предупредил, что США — опытный и коварный с точки зрения геополитического мышления противник. Пока последние 30 лет Россия пыталась решить внутренние вопросы, Соединенные Штаты наращивали потенциал и учились вести геополитическую игру. После 1991 года они провели более 20 военных операций и обеспечили себе гегемонию. По этой причине противостояние в холодной войне, если она действительно случится, пройдет непросто.

Нерешительные союзники

«С другой стороны, мы находимся в ситуации конца XIX — начала XX века, то есть в преддверии большой мировой войны. И это уже совсем другая ситуация», — сказал он.

Политолог пришел к выводу, что сложно понять, в каком из этих двух положений оказался мир. Для холодной войны второй блок оформился недостаточно четко. В прежние времена его объединял соцблок, Варшавский договор, а теперь этого нет. К тому же в украинском конфликте Россия приняла прямое участие.

«Сейчас есть Россия и вроде бы еще какие-то страны, но они не очень активны, не спешат консолидироваться с РФ и занимать одну-единственную антизападную позицию, формировать коалицию», — объяснил специалист.

Третья мировая война

Более вероятным Ярошенко назвал второй вариант — преддверие новой мировой войны. По его словам, конфликт на Украине — региональный только атрибутивно. Он имеет большой потенциал для того, чтобы перерасти в глобальный.

«Все-таки сейчас не холодная война. Сейчас все больше похоже на то, что мы в преддверии третьей мировой войны. Количество участников в этом украинском конфликте-кризисе создает почву для перехода его в новую стадию», — предупредил он.

Ограничивающим факторов в этом случае стало то, что стороны имеют ядерное оружие. Политолог заявил, что это сдержало элиты по обе стороны мира. Он выразил надежду, что третьей мировой войны все же удастся избежать.