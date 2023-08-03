03 августа 2023, 12:37
Холодная война или третья мировая. Мир подошел к опасной черте
Политолог Ярошенко: противостояние двух блоков может спровоцировать новую холодную войну
Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО может спровоцировать новую холодную войну. Политолог Алексей Ярошенко подтвердил, что признаки противостояния уже появились. Однако более вероятным в беседе с «360» он назвал начало третьей мировой войны.
Противоборство двух блоков
«То, где мы сейчас находимся в части развития международных отношений, можно рассматривать, с одной стороны, как действительно уже начавшуюся новую холодную войну. С этой точки зрения есть все ее атрибуты», — сказал он.
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Сформировались, по словам политолога, два блока стран, которые вступили в глобальное противостояние друг с другом. Один из них, западный, оформился четко, другой — нечетко. Ярошенко допустил, что, если Китай заговорил о новой холодной войне, значит, задумался о том, чтобы усилить сотрудничество или даже вступить в союз с Россией.
Коварный соперник
Он напомнил, что холодная война между США и СССР имела «горячие участки» — противостояния во Вьетнаме, Афганистане, Корее, Африке, Латинской Америке. И в каждом случае представители одного блока сражались с членами противоположного.
«Сегодня тоже так происходит, но есть серьезные отличия. В нынешнем конфликте Россия является прямым участником, а опосредованно участвуют американцы. То есть им хватило ума не втягиваться напрямую», — заявил политолог.
Ярошенко предупредил, что США — опытный и коварный с точки зрения геополитического мышления противник. Пока последние 30 лет Россия пыталась решить внутренние вопросы, Соединенные Штаты наращивали потенциал и учились вести геополитическую игру. После 1991 года они провели более 20 военных операций и обеспечили себе гегемонию. По этой причине противостояние в холодной войне, если она действительно случится, пройдет непросто.
Нерешительные союзники
«С другой стороны, мы находимся в ситуации конца XIX — начала XX века, то есть в преддверии большой мировой войны. И это уже совсем другая ситуация», — сказал он.
Политолог пришел к выводу, что сложно понять, в каком из этих двух положений оказался мир. Для холодной войны второй блок оформился недостаточно четко. В прежние времена его объединял соцблок, Варшавский договор, а теперь этого нет. К тому же в украинском конфликте Россия приняла прямое участие.
«Сейчас есть Россия и вроде бы еще какие-то страны, но они не очень активны, не спешат консолидироваться с РФ и занимать одну-единственную антизападную позицию, формировать коалицию», — объяснил специалист.
Третья мировая война
Более вероятным Ярошенко назвал второй вариант — преддверие новой мировой войны. По его словам, конфликт на Украине — региональный только атрибутивно. Он имеет большой потенциал для того, чтобы перерасти в глобальный.
«Все-таки сейчас не холодная война. Сейчас все больше похоже на то, что мы в преддверии третьей мировой войны. Количество участников в этом украинском конфликте-кризисе создает почву для перехода его в новую стадию», — предупредил он.
Ограничивающим факторов в этом случае стало то, что стороны имеют ядерное оружие. Политолог заявил, что это сдержало элиты по обе стороны мира. Он выразил надежду, что третьей мировой войны все же удастся избежать.
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