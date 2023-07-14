Мир 14 июля 2023, 16:26 Ход скандинавскими конями. НАТО мечтает отобрать у России Балтику и Арктику Политолог Журавлев: России нужно демонстративно водить суда в Калининград Pixabay

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Швеция и Финляндия попробуют помочь НАТО усложнить жизнь России на Балтике, сообщили СМИ. Однако альянс не сможет перекрыть морской путь Калининград — Санкт-Петербург. Также у него не получится занять доминирующие позиции в Арктике, хотя этот кусок так нужен американцам.

НАТО собирается захватить Балтику?

После присоединения Финляндии и Швеции Североатлантический альянс намерен усилить контроль над Балтийским морем. Таким образом планируют усложнить транзитный маршрут для Военно-морского флота России, сообщило издание Politico.

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Во времена холодной войны Дания и Германия контролировали лишь западный край Балтийского моря. Позже, когда к НАТО присоединились Польша, Литва, Латвия и Эстония, блоку удалось расширить влияние на большую часть побережья.

Теперь к этой компании добавились Финляндия и (почти) Швеция, которые «сожмут морские тиски с севера, оставив Россию с ограниченным доступом к Балтике». Кроме того, эти страны помогут НАТО расширить присутствие альянса в Арктике.

Pixabay

Психологическое давление россиянам не страшно

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заверил «360», что выдавить Россию из Балтийского моря невозможно. Однако НАТО способен перекрыть ей доступ к Северному морю.

Имея в качестве членов альянса Данию и Швецию, это вполне реально. Там узкий пролив, контролировать который при современном уровне оружия очень-очень просто. А на Балтике нам просто не дадут возможности иметь базы где-то, кроме Калининграда и Санкт-Петербурга. Дмитрий Журавлев

Политолог уточнил, что морской путь между этими городами сохранится. Едва ли альянс выставит цепочку американских авианосцев между двумя побережьями или, «давя на нервы», начнет преследовать российские корабли.

«Как показала история с английским эсминцем, весь личный состав которого пришлось лечить после того, как к нему подлетел наш самолет, наших таким не испугаешь. Психологическое давление не сработает, не наш это случай», — сказал Журавлев.

По его словам, максимум, на что способны страны альянса на Балтике, — создать ощущение небезопасности, но именно ощущение. Едва ли они решатся стрелять по кораблям Балтийского флота: пока НАТО точно не собирается воевать с Россией.

«Балтийское море не состоит лишь из национальных зон, где можно сказать „Это наша территория, не ходите тут своими кораблями“. Там есть и международные воды. Если они объявят своей национальной территорией все море — что же делать, мы тоже его объявим национальной территорией. И посмотрим, что дальше будет», — предположил политолог.

Зачем США нужна Арктика

НАТО необходимо присутствовать в Арктике — правда, в большей степени американцам, добавил собеседник «360». Этот регион — одна из потенциальных зон развития мировой экономики. К тому же через него путь в Соединенные Штаты гораздо ближе, чем через любую другую территорию.

При современном уровне техники Арктика проходима. Раньше она была близко к нам, но попробуй через эти льды что-то перебрасывать. Первый великий перелет совершил Валерий Чкалов в 1937 году. Но сейчас есть атомные подводные лодки, есть атомные ледоколы, которые спокойно пересекают Арктику. Дмитрий Журавлев

По словам политолога, американцам Арктика важна и с точки зрения военной безопасности. Тем более что Швеция и Финляндия предоставят Североатлантическому альянсу свои корабли, ведь флот НАТО оказался не такой сильный, как представлялось.

Россия сильнее

Москве в сложившихся условиях остается только усилить военное присутствие в Арктике, хотя это будет скорее политическим, чем военно-техническим шагом, подчеркнул Журавлев. НАТО нужно ответить.

Войну в Арктике я не предполагаю, ведь мы в ней победим. У Соединенных Штатов на всю страну лишь два ледокола. Они, конечно, великая военная держава, но арктическое направление они упустили сильно. Дмитрий Журавлев

Чтобы стать серьезной опасностью для России в Арктике в военном плане, американцам еще идти и идти, добавил политолог. Что касается ситуации с Балтийским морем, тут, по словам эксперта, пока сложно судить.

«Если рассуждать по принципу „а что бы я сделал“, то я бы спокойно водил караваны судов из Кронштадта в Калининград, причем демонстративно, раз в месяц. Чтобы никто не забывал, что это наша территория и это международное море», — подытожил Журавлев.